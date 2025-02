Joan Verdú: “El Joan del passat estaria molt content de poder estar aquí als Mundials i poder lluitar per coses molt grans”

Joan Verdú amb el seu nou casc amb els colors de la bandera d’Andorra (FAE)

Arriba el moment de la prova més important de l’any per a l’esquiador del Principat, Joan Verdú. Els Campionats del Món de Saalbach (Àustria) acullen aquest divendres, 14 de febrer, el gegant masculí, amb l’andorrà a la porta de sortida i somiant en gran: “El Joan del passat estaria molt content de poder estar aquí als Mundials i poder lluitar per coses molt grans”, ha assenyalat Verdú.

Joan Verdú es troba “molt emocionat i il·lusionat” per estar als Mundials. “Ens hem preparat molt per a aquest moment, estic molt orgullós d’haver arribat amb aquest nivell, tan preparat per a una fita com aquesta”, ha assegurat l’andorrà, que es troba confiat i molt orgullós de tot el camí recorregut fins aquest moment.

Verdú va amb una idea clara, la medalla: “Em permetré somiar a tope, ens hem preparat molt bé, em noto molt bé”. Aquest dijous ha tingut lloc un “últim test d’entrenament per a acabar de polir detalls”, i l’andorrà considera que la feina “està feta”, així que ara només resta lluitar: “Ara full concentració, analitzar bé l’estratègia de la carrera i anar a per totes, a gaudir fort”.





Casc amb la bandera d’Andorra

Per a aquesta cita, Joan Verdú estrena casc que inclou la mamba que li dona nom i també els colors de la bandera d’Andorra, que l’identifiquen a una cita tan gran i de tanta repercussió internacional com són els Campionats del Món.





Horaris

La cursa de gegant d’aquest divendres serà a les 9:45h la primera mànega, i a les 13:15h la segona.





L’equip d’eslàlom arriba a Saalbach

Els Mundials, després de la cursa de gegant masculí encara tindrà l’eslàlom femení amb Carla Mijares el dissabte 15, mateix dia en què Alex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel lluitaran en la qualificació de l’eslàlom masculí per a estar en la cursa que està programada per al diumenge 16. Precisament, l’equip masculí ha arribat aquest dijous a Saalbach.