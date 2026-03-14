Salutació del cap de Govern amb motiu del Dia de la Constitució

Benvolgudes i benvolguts ciutadans,
El 14 de març celebrem el 33è aniversari de la nostra Constitució, una data que ocupa un lloc central en la història contemporània d’Andorra. Aquell 14 de març de 1993 el poble andorrà va aprovar en referèndum la nostra Carta Magna i va obrir una nova etapa, basada en els principis de la democràcia i l’estat de dret. Aquella decisió col·lectiva va representar un pas valent i determinant que va permetre a Andorra consolidar-se com un estat modern i plenament reconegut en l’àmbit internacional, sense renunciar a les seves arrels, ni a la seva història ni a la seva singularitat.
La Constitució va molt més enllà d’un text jurídic: és l’expressió d’un acord profund entre generacions, un compromís compartit que estableix els fonaments de la nostra convivència i que garanteix els drets i les llibertats de totes les persones que viuen al nostre país.
Si mirem enrere, recordarem que l’etapa preconstitucional va estar marcada per debats intensos sobre el model de país que volíem. Aquells debats van ser enriquidors i van permetre assolir consensos que han estat clau per al progrés d’Andorra. Aquella generació va saber combinar prudència i ambició, tradició i modernitat, i fruit d’aquella empenta avui disposem d’un país pròsper i estable.
Avui ens trobem ‒novament‒ en un moment de reptes que també generen grans debats al voltant del creixement del país, de com volem evolucionar i de quines han de ser les bases del nostre desenvolupament. La globalització, la inestabilitat geopolítica, les transformacions econòmiques i socials, les noves tecnologies, els nous equilibris demogràfics o els reptes mediambientals ens obliguen a pensar amb perspectiva. Igual que fa tres dècades, ens correspon mirar endavant amb voluntat de construir oportunitats per a les generacions futures.
El Govern treballa amb determinació per a donar resposta als principals reptes que preocupen la ciutadania. L’accés a l’habitatge és, sens dubte, una de les qüestions més urgents i més sensibles. Per aquest motiu, estem dedicant esforços amb mesures estructurals que han de permetre millorar la situació de manera progressiva i sostinguda, com és el cas de la desintervenció dels lloguers per a l’any que ve, acompanyada d’un estoc, sense precedents, per a disposar d’un parc públic de pisos de lloguer assequible.
Un altre dels projectes de país més rellevants és l’Acord d’associació amb la Unió Europea, que ha de permetre reforçar les oportunitats de desenvolupament d’Andorra, garantir un marc estable per a la nostra economia i facilitar noves possibilitats per a les empreses, per als joves i per a la ciutadania.
Al mateix temps, treballem per a impulsar un model de creixement sostenible i equilibrat que vetlli pel nostre entorn natural, per a preservar una de les grans riqueses d’Andorra, i que garanteixi un desenvolupament compatible amb la qualitat de vida de les persones. Volem créixer millor, amb una economia diversificada, amb oportunitats per als joves i amb el conjunt de la societat.
La igualtat, i en concret la igualtat entre dones i homes, és també un objectiu irrenunciable. Continuem avançant per a construir una societat més justa, amb més cohesió i amb més oportunitats per a tothom, sense deixar ningú enrere. Aquest és un compromís que forma part de l’esperit mateix de la nostra Constitució i que ha de guiar l’acció pública en tots els àmbits, i per això treballem de forma discreta, però perseverant en una solució pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs que faci compatible avançar amb pes ferm en els drets de les dones tot preservant el nostre marc institucional.
El Dia de la Constitució també és un moment per a destacar el paper essencial que tenen les ciutadanes i els ciutadans en la definició del seu país, perquè la ciutadania hi té un rol fonamental. I més en un país com el nostre, construït sempre a partir de la implicació de la seva gent. I avui continua essent imprescindible comptar amb la veu i les aportacions de tothom. El procés de participació ciutadana Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia és un bon exemple d’aquesta voluntat d’escoltar i de construir plegats. Aquest exercici de reflexió col·lectiva ens ha permès recollir inquietuds, propostes i visions diverses sobre el futur del país. Ben aviat presentarem els resultats d’aquest procés, que han de servir com a guia per a orientar les polítiques públiques dels pròxims anys.
Aquest 14 de març és, en definitiva, una oportunitat per a renovar el nostre compromís amb la Constitució i amb els valors que representa: la llibertat, la democràcia, la convivència, el respecte i la responsabilitat compartida. La Constitució és el nostre punt de trobada i la millor garantia per a continuar avançant amb estabilitat i confiança.
Us convido a viure aquesta diada amb orgull i amb esperit de país, recordant que el futur d’Andorra depèn de tots nosaltres.
En nom de tot el Govern, us desitjo un bon Dia de la Constitució.
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern