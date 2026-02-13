JJOO: Joan Verdú, a pel repte olímpic al gegant de Bormio

Arriba el moment de Joan Verdú als Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina 2026. El dissabte, 14 de febrer, la pista de Bormio acull la cursa de gegant amb l’esquiador andorrà com un dels noms del dia, amb la ferma intenció de lluitar pel màxim. Verdú arriba a aquesta cursa després d’estar entrenant els últims dies a Àustria, on ha estat perfilant els detalls per a arribar en les millors condicions a la porta de sortida.
L’esportista del Principat es va desplaçar a ‘territori olímpic’ la passada setmana per la inauguració dels Jocs que va tenir lloc, en el seu cas, a Livigno, on divendres va ser el banderer de la delegació tricolor. Després, va tornar a Àustria per a continuar amb els entrenaments, per a tornar a Bormio dimecres i estar preparat per a la cita olímpica de dissabte.
La primera mànega serà a les 10:00h, mentre que la segona està prevista per les 13:30h.
Joan Verdú, esquiador: “Les sensacions són bones, aquestes últimes setmanes hem estat entrenant molt fort per a polir els detalls per a arribar preparats a la carrera. Hem estat aquesta setmana a Àustria amb molt bons companys d’equip i bones condicions, i a una pista bastant similar a la de Bormio. Els entrenaments han anat molt bé i el feeling és bo”.
“La pista de Bormio no la coneixem pràcticament cap corredor de gegant. Sí s’ha fet en velocitat, però en gegant no s’ha fet mai. Avui hem esquiat en lliure en ella tots els corredors i és bastant complerta, és una pista llarga, arranca amb un mur i després té un pla bastant llarg i, com que és una pista bastant llarga, s’haurà de lluitar fins al final. És una pista molt xula”.
“Les expectatives per a la cursa són donar-ho absolutament tot, tinc poc a perdre i molt a guanyar, i estic amb molta il·lusió i estic molt orgullós de tot el treball fet fins a dia d’avui per a arribar en bones condicions a aquest esdeveniment, i a donar molt gas”.
9è a Beijing, el millor resultat de la història
Precisament és Joan Verdú qui té el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs Olímpics d’Hivern. L’esquiador del Principat va ser 9è al gegant de la cita olímpica de Beijing 2022.
En aquella jornada històrica per a l’esquí andorrà, Verdú va fer una segona mànega en què va marcar el tercer millor temps, el que li va permetre acabar finalment 9è amb 1.04.48, a 1.93 de l’or olímpic, que va ser per al suís Marc Odermatt amb 1.02.93. La plata va ser per a l’eslovè Zan Kranjec amb +0.19, mentre que el bronze va ser per al francès Mathieu Faivre amb +1.34. Verdú es va quedar a 0.59 de les medalles i a només 0.03 del diploma olímpic, la 8a posició que va ser per al noruec Henrik Kristoffersen amb +1.90. En aquells Jocs, Verdú va ser també 22è al supergegant.
Altres grans resultats andorrans
Els altres grans resultats de l’esquí andorrà són, en esquí alpí, la 12a plaça de Cande Moreno a la combinada, també a Beijing 2022, la 18a de Mireia Gutiérrez a la combinada de Sochi 2014 i la 19a de Vicky Grau a l’eslàlom de Nagano 1998.
En esquí de fons, el millor resultat continua sent el 20è lloc d’Irineu Esteve als 30km skiathlon de Beijing en homes, i en dones la 35a de Gina del Rio a Milano-Cortina 2026 a la cursa de 10km individuals en skating.
En snowboard, Lluís Marin va ser 25è a Sochi 2014.