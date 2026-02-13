Vela (PS) presenta 58 esmenes per a reforçar les garanties en el tractament de dades en l’àmbit penal

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat un total de 58 esmenes al Projecte de llei qualificada relativa al tractament de dades personals en l’àmbit de la prevenció, investigació i persecució d’infraccions penals, actualment en tramitació al Consell General.
Les esmenes presentades són de caràcter eminentment tècnic i no qüestionen la necessitat de disposar d’un marc legal específic per al tractament de dades personals en l’àmbit penal i de la seguretat pública, sinó que no busquen modificar el fons de la llei, sinó millorar-ne el redactat, la claredat i la coherència, reforçar les garanties dels drets fonamentals i evitar interpretacions excessivament àmplies o automàtiques que podrien afectar la protecció de les persones.
En aquest sentit, es proposa reforçar l’exposició de motius per a deixar clar que la futura llei s’ha d’interpretar sempre d’acord amb els principis de necessitat i proporcionalitat, i en coherència amb la Constitució, amb la Llei qualificada de protecció de dades personals i amb els estàndards europeus, en particular la Directiva (UE) 2016/680.
Pel que fa al contingut articulat, les esmenes tenen com a finalitat delimitar millor l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei per a evitar que es pugui interpretar com una autorització genèrica o automàtica per a l’ús o l’intercanvi de dades personals sense garanties suficients, precisar quines autoritats són competents i en quins supòsits s’aplica aquest règim especial diferenciant clarament els tractaments policials i penals dels tractaments sotmesos al règim general de protecció de dades personals, i reforçar els mecanismes de supervisió i la tutela efectiva d’aquest tipus de dades.
Les esmenes també insisteixen que qualsevol tractament de dades personals en l’àmbit penal ha de ser sempre lícit, necessari i proporcional, i volen garantir que el tractament d’aquestes dades quedi limitat estrictament a les finalitats necessàries, introduint limitacions clares en la conservació de les dades amb terminis de revisió periòdica per evitar la seva acumulació indefinida en un àmbit especialment sensible. Així mateix, es reforcen les garanties quan es tracta de categories especials de dades com les biomètriques, genètiques, de salut o ideologia, exigint salvaguardes específiques i una cobertura legal expressa.
Finalment, les esmenes volen assegurar la coherència del sistema amb el règim general establert a la Llei qualificada de protecció de dades personals de 2021 i “posen de manifest la necessitat de disposar d’una autoritat de control independent, especialment quan el tractament de dades es produeix en l’exercici de funcions jurisdiccionals, amb l’objectiu d’evitar buits de control i garantir una supervisió efectiva”.
En conjunt, les esmenes presentades per Susanna Vela “tenen com a finalitat assegurar que la futura llei compleixi la seva funció en l’àmbit penal i de seguretat pública sense reduir indegudament el nivell de protecció de les dades personals ni dels drets fonamentals, i que ho faci amb un marc jurídic clar, coherent i amb garanties suficients”, manifesten des de les files socialdemòcrates.