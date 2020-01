El Cadí Circuit Fer ja té definit el calendari de curses del 2020, que s’ha publicat tot coincidint amb el canvi d’any. La lliga de curses de muntanya constarà de vuit proves, que abasten tot l’Alt Urgell i també la Baixa Cerdanya i Andorra. començarà per Setmana Santa i acabarà a l’octubre.

Per tercer any consecutiu, el Circuit Fer començarà amb la Volta Peramola, prevista per al dia 11 d’abril. La segona cita serà la Cursa Escanyabocs, a la Seu d’Urgell, el 16 de maig. Més endavant, el 6 de juny serà el torn de l’Arruix&Vol, a Organyà, que inclou la cursa vertical Arruix de Santa Fe i el Campionat de Catalunya de Paramuntanya.

Després de la pausa del mes de juliol, el calendari es reprendrà amb la Trobada d’Aristot, el 9 d’agost. El mes següent hi haurà dues proves: la Radikal Estana, el 13 de setembre; i la Transfronterera (entre la Sant Julià de Lòria i la Seu), el 26 de setembre, que per segon any consecutiu serà cursa nocturna. El 4 d’octubre arribarà La Foranca, a Alàs i Cerc. I finalment, la lliga es completarà amb la Marató de Boumort, el 24 d’octubre, amb sortida i arribada a Organyà.

El calendari consta doncs de sis curses circulars, una vertical i una travessa nocturna. Les distàncies oscil·len entre els 4,3 km de l’Arruix de Santa Fe i els 46 km de la Marató de Boumort, tot i que la majoria de proves són al voltant dels 20 km i algunes d’elles ofereixen més d’un recorregut. Pel que fa als desnivells, es mouen entre els 550 metres de La Foranca i els 2.150 de la Marató de Boumort.

Pel que fa al Circuit Fer Petit, estarà format per quatre proves: l’Escanyabocs, l’Arruix, la Trobada d’Aristot i la Marató de Boumort. D’altra banda, enguany hi ha tres curses que descansaran: la Vertical Quiri, la Vertical Arp i la Bescaran Trail Run.