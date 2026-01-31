Jan Visa, segon i punts FIS, també per a Èric Mitjana, a l’eslàlom del Pas de la Casa

Aquest dissabte, l’equip EEBE U19 i els joves de l’equip nacional han competit al primer eslàlom FIS del Pas de la Casa. Hi ha hagut millora de punts per a Èric Mitjana i Jan Visa, que a més ha estat segon. Així, en homes, Jan Visa ha estat segon amb un crono de 1.42.93, a 0.77 del guanyador, l’espanyol Conrad Sastre, que s’ha imposat amb 1.42.16.
Visa, que guanyava la primera mànega amb 0.16 sobre Sastre, a la segona, però, feia el setè temps a 0.96 de l’espanyol, que es feia amb la mànega i també amb la victòria. Amb tot, Visa ha aconseguit millorar punts FIS, ja que ha marcat 40.98, quan tenia 56.60. Tercer ha estat el també espanyol Èric Doliwa a +1.14 del vencedor.
També han finalitzat al top10, Salvador Cornella, que tornava a competir després de la seva lesió, i que ha estat 8è, mentre que Marc Fernández ha sigut 9è. Fora del top10, però a l’11a posició, ha acabat Èric Mitjana que, a més, ha aconseguit millorar la seva puntuació FIS amb 78.64, quan té actualment 80.29.
Han finalitzat la cursa els també andorrans, Antoni Bea (14è), Carlos Salinas (15è) i Llorenç Babi (22è).
En dones, Isabella Pérez, no ha pogut completar la segona mànega, després que a la primera fes el cinquè temps a 0.94. Aquest diumenge, 1 de febrer, es disputen altres dos eslàloms FIS, també al Pas de la Casa.