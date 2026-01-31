Quarts per a Olm i Palmitjavila, qualificacions per a Casanovas i Anción, a la quarta Copa del Món disputada a Boí Taüll

La primera jornada de la quarta prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, la darrera abans dels Jocs Olímpics d’Hivern, que s’ha disputat a l’estació catalana de Boí Taüll, s’ha saldat amb una classificació per als quarts de final dels esquiadors andorrans Oriol Olm i Max Palmitjavila, i les qualificacions de Marc Casanovas i Lea Anción, en la modalitat Sprints. Cal destacar que la representant femenina de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) s’ha quedat a una sola posició de passar el tall.
En la categoria femenina, amb tot el millor del món i amb les esquiadores mentalitzades del test que era Boí Taüll de cara als Jocs Olímpics, Lea Ancion ha aturat el crono en un 3:38:78, a 1”17 de la 30a posició, que era la darrera plaça que aconseguia el passi als quarts de final. Malgrat aquesta 31a posició, la representant andorrana ha certificat una millora considerable, en un segon any en el que està mostrant una evolució molt bona.
Pel que fa a la categoria masculina, Marc Casanovas ha aconseguit aturar el crono en un 3:06:03 aconseguint la 56a posició. Per la seva banda, Max Palmitjavila aconseguia un 2:47:29 i Oriol Olm un 2:47:53 que els catapultava a la 16a i 18a posició, respectivament i el passi als quarts de final.
En la segona ronda, Palmitjavila ha competit amb la sèrie 3 amb el tot poderós Oriol Cardona, entre altres. El de la FAM ha aturat el crono en un 2:55:4 finalitzant en la sisena posició. Per la seva part, Oriol Olm s’ha quedat a les portes de la classificació. En la seva sèrie, la cinquena, el de la FAM s’ha quedat a poc més d’un segon de la classificació, aturant el crono en un 2:45.8, quedant quart. Aquest mateix temps, en una altra sèrie, li hagués valgut la classificació per a semifinals, on entren els dos millors de cada sèrie dels quarts de final.