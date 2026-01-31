El programa Temps de Gòtic inicia la fase final amb una actuació a València d’Àneu

El Programa “Temps de Gòtic”, promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació ‘la Caixa’ amb l’objectiu de preservar i posar en valor el patrimoni gòtic català, encara la seva fase final amb les darreres intervencions. Una d’elles es duu a terme al Pallars Sobirà, al municipi de València d’Àneu, i dues més a la ciutat de Girona.
Pel que fa a València d’Àneu, estan en marxa les obres de consolidació de la muralla i els accessos del castell. Els treballs se centren principalment en recuperar i consolidar parcialment els trams de muralla del vessant sud del recinte jussà i del nord-oest del recinte sobirà. També es crearà un nou camí d’accés de vianants que enllaçarà el castell amb el barri de Sant Cosme i s’instal·larà enllumenat al recinte i al camí.
Actualment, la intervenció es troba temporalment aturada a causa de les condicions meteorològiques. Cap a la primavera, una vegada es recuperin les temperatures i les condicions siguin idònies, es reprendran els treballs per a finalitzar les millores previstes. El projecte compta amb un pressupost de 600.000 euros.
Campanyes d’excavació i consolidació
El conjunt del Castell de València d’Àneu està situat dalt d’un turó sobre la plana d’Esterri d’Àneu. L’indret va ser el centre del Comtat de Pallars durant l’edat mitjana. Es tracta d’un recinte castral, un assentament que combina la fortalesa defensiva amb l’habitatge, i està envoltat per una muralla principal. El conjunt té una evolució complexa perquè les fases modernes i contemporànies se superposen a les estructures medievals. Després de l’abandó progressiu del poblat i l’ús del fossat com a trinxera durant la Guerra Civil, des de principis dels anys noranta s’hi duen a terme campanyes d’excavació i consolidació.
Temps de Gòtic
El Programa “Temps de Gòtic” és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació ‘la Caixa’, que compta amb una dotació de 6,34 milions d’euros i permet actuar en onze monuments i béns artístics d’arreu del país. Mitjançant la restauració, protecció i difusió d’aquest patrimoni, la iniciativa també vol dinamitzar el territori en els àmbits cultural, social i econòmic.
A la capital gironina s’estan executant les obres de rehabilitació del Palau Episcopal, seu del Museu d’Art, i s’hi ha fet la restauració de les façanes de l’església de Sant Domènec. Fins ara, s’ha dut a terme també la restauració i adequació museogràfica del frontal florentí de la Seu de Manresa (el Bages); la restauració de l’església de Sant Llorenç de Lleida (el Segrià), la restauració de l’Antic Hospital de Cervelló (l’Alt Penedès), la restauració d’un tram de la Muralla de Tortosa, de la Catedral de Santa Maria i dels Reials Col·legis de Sant Jaume i Sant Maties de Tortosa (el Baix Ebre), la restauració de l’església de Santa Maria de Sanaüja (la Segarra) i la rehabilitació del claustre gòtic del Reial Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia (l’Alt Camp).