Isidre Esteve competeix al Ral·li del Marroc pensant amb el Dakar

Txema Villalobos i Isidre Esteve, abans de la disputa del Ral·li del Marroc (Foto: Repsol Rally Team)

Isidre Esteve disputarà a partir d’aquest diumenge el Ral·li del Marroc, una de les últimes proves de raids prèvia a la gran cita anual del Dakar. El pilot d’Oliana i el seu copilot, Txema Villalobos, segueixen competint aquesta temporada amb Toyota, a bord del model Hilux T1+. Poques hores abans del començament, Isidre Esteve ha declarat que espera “un ral·li molt bonic”, que consistirà en sis etapes incloent un pròleg i dues especials.

El membre del Repsol Rally Team confia que aquest format “ha de servir per a preparar el millor possible el Dakar” i es mostra convençut que “ens divertirem molt”. Alhora, l’esportista de l’Alt Urgell considera que aquesta ja tradicional cita del Marroc és la millor preparació a tres mesos de l’inici del gran repte de cada any. Un dels motius és que el terreny és molt semblant al que es trobaran al gener a l’Aràbia Saudita, tot i que el que recorreran ara pot haver canviat per les pluges que hi ha hagut els darrers dies.

A més a més, l’equip Toyota Gazoo Racing aprofitarà per a posar a prova les innovacions que ha aportat al cotxe, que un cop més està plenament adaptat per a la conducció d’Esteve. El ral·li començarà a Marràqueix, amb l’etapa pròleg, i des d’allà els equips es traslladaran a Zagora, a prop de la frontera amb Algèria, on hi haurà la primera i la segona etapa a més de la sortida de la tercera, que dimecres finalitzarà a Mengoub Bouarfa. Allà hi haurà la sortida i la meta de les dues últimes jornades, dijous i divendres.