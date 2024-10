El BC Andorra dona la sorpresa a Vitòria (91-95)

Meritòria victòria del BC Andorra a la pista del Baskonia per 91-95 (acb Photo / Aitor Bouzo)

El BC Andorra s’ha refet de l’estrepitosa derrota de la primera jornada contra el Gran Canaria i ha guanyat, aquest dissabte, contra pronòstic, a la pista del Baskonia per 91-95. Des del primer quart els de Natxo Lezkano han mostrat una major intensitat defensiva. Els bascos tan sols anotaven amb individualitats de jugadors com Sedekerskis o Markus Howard i, mentre, els tricolors han marxat amb 16-21 al final del primer quart.

Al segon quart els andorrans han seguit amb la mateixa regularitat en defensa. De la seva banda, els de Pablo Laso tan sols sumaven amb jugades individuals, mentre el BC Andorra feia valer el seu joc coral per a marxar 45-51 en el marcador.

Shannon Evans, Harding, Chougkaz i, sobretot, un excel·lent Kyle Kuric s’entestaven en posar el seu equip per sobre en el lluminós. A cada individualitat de Moneke i Howard per als locals, responien els andorrans amb contundència per a acabar el tercer quart amb 72-75 en el marcador

A l’últim quart, el Baskonia ha intentat remuntar de la mà de Chima Moneke, però la veterania dels tricolors amb Kuric des de l’exterior i Ben Lammers des de l’interior han fet que la sorpresa salti al Buesa Arena per a acabar donant la victòria al BC Andorra per 91-95.





Anotadors del Baskonia: T. Sedekerskis (14), Luwawu Cabarrot (16), Trent Forrest (11), D. Hall (3), Chima Moneke (14), Markus Howard (16), Sander Raieste (3), O. Jaramaz (9), Nikos Rogkavopoulos (0), Khalifa Diop (5).

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (14), Jerrick Harding (14), Chumi Ortega (1), Nikos Chougkaz (16), Ben Lammers (10), Rafa Luz (2), Nacho Llovet (2), Stan Okoye (9), Ferran Bassas (1), Felipe dos Anjos (2), Kyle Kuric (24).