Els vitralls de la Catedral d’Urgell, a les Jornades Europees de Patrimoni

Rosetó de la Catedral d’Urgell (Bisbat d’Urgell)

El Museu Catedral de la Seu d’Urgell organitza el proper dissabte, 12 d’octubre, una visita guiada a la Catedral de Santa Maria d’Urgell que portarà per títol “Professionals del patrimoni: el vitraller”, amb motiu de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP). Aquesta serà una de la trentena d’activitats que els bisbats de Catalunya organitzen, a través de la xarxa d’esglésies de Catalonia Sacra, l’11, 12 i 13 d’octubre.

L’activitat a la Catedral se centra en els oficis i els professionals del patrimoni, en aquest cas l’ofici de vitraller, i serà conduïda pel restaurador i vitraller Jordi Bonet, el qual, és el responsable d’una empresa de fabricació de vitralls que té una forta vinculació emocional amb l’Alt Urgell. El seu pare, Josep Maria Bonet (1903 Seu de Urgell -1988 Barcelona) va fundar el taller amb el seu germà Xavier Bonet, fills d’una família que té les seves arrels al poble d’Arsèguel.

Josep Maria Bonet va estudiar a Barcelona, a l’escola de La Llotja, i va aprendre l’ofici en el taller del vidrier Oriach, on treballava el seu germà. El taller dels Bonet ha participat en la creació de vidrieres de molts llocs emblemàtics, com el Monestir de Poblet o la Catedral de Girona. Jordi Bonet en la seva visita guiada explicarà les diverses restauracions que s’han fet als vitralls de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, i també la importància de la llum, en la creació de vitralls i les diferents tècniques de vitralls que es porten a terme.

La visita que tindrà lloc el dissabte 12 d’octubre, a les 17h, és una activitat gratuïta, però amb reserva prèvia a través d’aquest enllaç https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/824.

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) són impulsades a Catalunya per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Enguany té com a lema “Itineraris, xarxes i connexions”. Per aquest motiu en la programació de 2024 s’ofereixen visites guiades a santuaris, espais de pelegrinatge i devoció que són també punts de trobada cultural.

En aquest sentit, a la diòcesi d’Urgell també es podrà fer una visita guiada al Santuari de la Mare de Déu de Núria, el diumenge, 13 d’octubre, un dels centres de peregrinació i veneració mariana més importants dels Pirineus. Des de la primitiva capella, aixecada per Amadeu, i el ressò de Sant Gil fins a l’actual conjunt del santuari i tota l’activitat a l’entorn d’aquest espai natural de la vall de Núria. S’hi troba una combinació d’elements devocionals -amb l’olla, campana i creu de Sant Gil o la imatge de la Mare de Déu de Núria- i la modernitat amb el cremallera.