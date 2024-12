Irineu Esteve finalitza 42è als 20km individuals en patinador del Tour d’Ski

Irineu Esteve, als 20km individuals del TdS. Foto: Modica Nordic Focus

Era una cursa diferent i els 20km patinadors del Tour d’Ski a Dobbiaco, amb Irineu Esteve sortint el quart, han deixat l’andorrà 42è amb 2.16,8 respecte al guanyador, el noruec Harald Oestberg Amundsen (44.05,3). Esteve sortia aquest dimarts amb el dorsal número 4 i feia front a la cursa amb la dificultat de lluitar pràcticament sol durant tot el recorregut, ja que en ser sortides individuals la gran majoria de competidors sortien després que ell.

L’esquiador de fons andorrà, que no ha pogut enganxar-se en cap grup, ha fet una cursa en solitari i ha marcat un crono de 46.22,1, a 2.16,8 del vencedor.





43è a la general

Amb el resultat d’avui dimarts, Irineu Esteve se situa ara 43è a la classificació general del Tour d’Ski, amb un temps acumulat d’1h28.38,0, a 3:44,0 del líder, el noruec Klaebo, i a menys d’un minut del top30 i a 1.42 del top15.





Ara, a pel pursuit

Aquest dimecres segueix el Tour de Ski a Dobbiaco i ho farà amb la cursa de persecució. Seran 15km en la modalitat de clàssic, sortint en l’ordre invers a com han finalitzat avui dimarts.





Irineu Esteve, esquiador: “Sabíem que seria una cursa molt dura, sabíem que qui pogués anar en grup estaria davant per molt malament o per molt bé que estigués físicament. Aquest circuit és molt pla, amb 250 de desnivell en 20km, i això fa que avui hagi estat una mica com en ciclisme: quan vas en grup, darrera d’un o fent relleus, per molt dolent que siguis aniràs molt més ràpid que una persona bona que vagi sola. Veient els resultats, així ha sigut. Hem perdut molt temps, hem estat tot el circuit sol, tampoc no ens hem trobat superbé, però tampoc ens hem trobat tan malament com per a fer aquest resultat i perdre tant de temps. Després ja s’ha vist que tots els que anaven en grup han estat davant. Tots els que han anat sols han estat al darrera del tot. Ara ja es complica moltíssim, per a no dir impossible el top15 de la general del Tour, però demà tenim un dia de persecució i intentarem fer-ho molt bé, el millor possible, i després arribarà Val di Fiemme, que és un circuit que ens agrada, que és tècnic, que és dur, són dues curses que ens agraden -20km skiathlon i 10km mass start-, a banda de l’sprint, i hem de mirar el costat positiu i esperem allà fer dues molt bones curses sense oblidar la cursa de demà, on crec que encara podem salvar una mica els mobles”.





CALENDARI TOUR D’SKI 2024

Toblach

Dissabte 28: Sprint en lliure (12:00h qualis / 14:30h finals)

Diumenge 29: 15km mass start en clàssic (12.30h dones / 14:45 homes)

Dimarts 31: 20km individuals en lliure (11:30h homes)

Dimecres 1: 15km persecució en clàssic (10:30h homes)





Val di Fiemme

Divendres 3: Sprint en clàssic (12:15h qualis / 14:45h finals)

Dissabte 4: 20km skiathlon (11:00h en homes)

Diumenge 5: 10km mass start en lliure (14:15h en homes)