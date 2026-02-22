Integra Pirineus farà actuacions forestals al bosc de les Moreres gràcies al suport de firmes comercials

La Fundació Privada Integra Pirineus posa en marxa diverses actuacions de gestió forestal sostenible al bosc de les Moreres gràcies als fons que es van recaptar a l’estiu a través de l’Arrodoniment Solidari de Bon Preu i Esclat, en col·laboració amb Worldcoo. Les persones que van comprar en aquests establiments van aportar voluntàriament diners que ara faran possible el projecte, que vol prevenir l’aparició i desenvolupament de grans incendis forestals i, simultàniament, oferir oportunitats d’inclusió laboral.
Les actuacions al bosc de les Moreres inclouen una aclarida selectiva de pins a la zona del Fener de la Closa, que afavorirà que els arbres que s’hi mantinguin puguin créixer més forts i sans. També s’ampliarà l’espai de castanyers per a fomentar un mosaic de forest més divers i resilient, i es treballarà als barrancs per a reduir l’excés de biomassa i garantir així el bon funcionament del drenatge en situacions de pluja intensa. A les zones amb risc d’erosió, es reforçarà la presència de roures i alzines, clau per a la biodiversitat i l’adaptació del bosc al canvi climàtic.
A més, es durà a terme una actuació de manteniment de l’Itinerari Forestal de les Moreres, de 3,7 quilòmetres, i de les antigues trinxeres, d’interès cultural. Totes les restes vegetals generades durant els treballs es gestionaran mitjançant l’estellat, una tècnica que assegura la permanència de nutrients en el terreny, mantenint la salut del bosc i la sostenibilitat dels ecosistemes.
Espai públic
El bosc de les Moreres és un espai públic propietat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb un ús recreatiu molt intens i freqüentat per persones que fan diverses activitats esportives. L’itinerari, després de cinc anys sense intervencions, requereix un manteniment del traçat i nova senyalització per a poder garantir la seguretat de les persones que el recorren.
Arrodoniment solidari
L’arrodoniment comercial que es va destinar el mes de juny a Integra Pirineus ascendeix a 27.452,51 euros, que es destinaran a fer les accions de millora al bosc de les Moreres. La iniciativa solidària de Bonpreu i Esclat, juntament amb Worldcoo, permet a la clientela d’aquests establiments arrodonir la seva compra en benefici de causes socials. De forma voluntària, els compradors accedeixen a fer microdonacions en les compres realitzades amb targeta de crèdit o dèbit per a col·laborar amb diferents entitats socials.