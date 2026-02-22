Oriol Junqueras (ERC) oferirà una conferència a la Seu d’Urgell

La federació d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran ha comunicat que el president nacional de la formació, Oriol Junqueras, oferirà una conferència a la Seu d’Urgell. La xerrada està programada per al pròxim divendres, dia 6 de març. L’acte tindrà lloc a les 7 del vespre a la Sala de Sant Domènec.
ERC ha avançat que la intervenció de Junqueras tindrà com a lema ‘Una nova ambició per a l’Alt Pirineu i Aran’. En aquest acte, explicarà les propostes actuals del partit per a les comarques pirinenques. També han informat que les persones que vulguin confirmar la seva assistència a la conferència ho poden fer fins al dia 3 de març a la tarda, a través del correu altpirineuaran@esquerra.cat o bé per whatsapp al telèfon 677 100 833.