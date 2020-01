Les estacions de muntanya gestionades per FGC donen per finalitzades les festes de Nadal amb un balanç molt positiu de visitants, superant les xifres registrades l’any 2019, en què la temporada va ser excepcional i les grans nevades van animar molts visitants a desplaçar-se a la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça per a gaudir de la neu, de la natura i de l’entorn.

Les festes d’enguany han estat marcades per la bona meteorologia, amb molta estabilitat durant tot el període de les vacances nadalenques, i uns gruixos molt superiors a l’any passat. A aquest fet s’hi ha sumat el bon estat de les pistes, la gran oferta de serveis i les activitats alternatives a l’esquí que s’han dut a terme a les estacions, element clau per a l’assoliment d’unes xifres molt positives per a les comarques.

Un any més, les estacions de muntanya d’FGC ha contribuït a la dinamització del territori.

Les estacions, en xifres

Durant les festes nadalenques, La Molina ha tingut un augment del 56% respecte el Nadal passat.

Entre les activitats de l’estació, cal destacar el passeig amb el telecabina Cadí-Moixeró que, amb l’allargament fins al Niu de l’Àliga, ha estat una de les activitats estrella de l’estació. També la primera cursa de l’any, el Descens Infantil, amb totes les inscripcions exhaurides, la Marxa Popular Nocturna i la baixada de Torxes per rebre a SSMM els Reis d’Orient.

Pel que fa a les estacions del Ripollès, Vall de Núria i Vallter 2000, la primera ha registrat xifres d’un 32% superiors a la temporada passada. Com és habitual, un dels punts més favorables per l’estació ha estat la restauració, on s’ha registrat un 80% d’ocupació, un 11% més que la temporada anterior.

Pel que fa a Vallter, l’augment de visitants ha estat d’un 67% de persones que han visitat l’estació aquest Nadal.

A la comarca del Pallars Sobirà, les estacions d’Espot i Port Ainé també han tingut un augment de visitants: a Espot un 19% més que l’any 2019 i a Port Ainé, un 8% més que a la temporada passada.

D’altra banda, l’estació de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, ha augmentat un 5,5% el nombre de visitants respecte l’any passat.

En aquestes festes, com ja és habitual en aquesta època de l’any, els usuaris de Boí Taüll han pogut gaudir de diverses activitats com les programades pel dia de Nadal, la tradicional baixada de torxes el passat dissabte 28 de desembre i la visita dels Reis Mags per tancar la programació nadalenca.

Bones previsions per als propers dies

La majoria de les estacions gestionades per FGC funcionen al 90% i s’espera que al llarg dels pròxims dies obrin al complet el seu domini esquiable.

Per tant, aquestes estacions actualment operen amb els següents gruixos de neu: de 20 a 50 cm a La Molina; de 30 a 40 cm a Vall de Núria; de 20 a 60 cm a Vallter 2000, de 30 a 80 cm a Port Ainé, de 40 a 100 cm a Espot i de 60 a 160 cm a Boí Taüll.

Les estacions de muntanya d’FGC tenen previst tancar la seva activitat el dia 13 d’abril, a excepció de Vall de Núria que manté les seves instal·lacions obertes tot l’any.