Idees per a aprofitar unes golfes molt baixes

Unes golfes moblades amb estil (iStock)

Malgrat la seva utilitat, versatilitat i enorme potencial, les golfes passen desapercebudes, moltes vegades, per la dificultat per a decorar-les i fer-les part del disseny general de la llar. Si la teva casa té unes golfes i no saps com aprofitar aquest espai, compartim unes idees que t’ajudaran a donar-li el millor ús possible.

Utilitzar un sol color per a tota l’estança. Ajuda a estalviar diners i dona sensació d’amplitud. Els colors clars també aportaran il·luminació a un espai que acostuma a ser fosc. Fes servir una decoració low cost, considerada fins fa poc com sense estil i de mala qualitat, però, amb el pas del temps, s’ha reivindicat i ara és una de les que més es fa servir per a aconseguir espais acollidors i únics, i suposen una despesa molt inferior.

Si hi ha alguna cosa que està marcant tendència en tots els aspectes, és el reciclatge. Recuperar peces que creus inutilitzables ajudarà a estalviar i, sobretot, donarà identitat a aquest racó de la teva casa que pot esdevenir únic i singular.

La utilització de miralls li dona profunditat i amplitud als espais. Aquests els pots obtenir de segona mà o a preus no gaire elevats.

Si la llum natural és inexistent, cerca la possibilitat d’instal·lar una lluerna o, si no és possible, empra bombetes de llum blanca de baix consum, així estaràs estalviant en electricitat mentre crees un espai acollidor.

Per a saber quins mobles són els més adequats per a les teves golfes, és important que avaluïs la distribució i mesures que té el lloc, així com una idea clara del que volem obtenir. Cal tenir en compte els desnivells per la forma del sostre. Les zones situades en la part baixa solen ser de difícil accés per a estar dempeus. En aquests llocs, és recomanable disposar els sofàs o el llit.

Els mobles de la golfa han de ser només els necessaris. Sobrecarregar-la, no deixarà que sigui l’espai acollidor, harmònic i agradable que vols aconseguir.

L’estil nòrdic li va d’allò més bé. Opta per mobles de colors clars i petits.

Per a aprofitar els espais i assolir l’equilibri perfecte, una de les millors alternatives és fer els mobles a mida. A més, et dona un univers d’oportunitats i solucions per a crear les formes que desitgis.





