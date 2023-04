Aliments que atipen: omplen l’estómac i nodreixen l’organisme

Un bol de patates bullides (istock)

Existeixen aliments que en ingerir-los envien senyals de plenitud al cervell i que poden ajudar-nos a sentir-nos més tips, però, alhora, ens aporten nutrients molt valuosos que ens permeten seguir una alimentació saludable. És important conèixer quins són els productes que provoquen aquest efecte en el cos, ja que no tots aquells ingredients que pensem que omplen l’estómac ens estan realment atipant.

Els aliments que atipen són aquells que mantenen una sensació d’estómac ple durant més temps després d’haver menjat, retarden la ingesta del següent menjar i eviten el picoteig. És a dir, la sensació de fam triga més a aparèixer.

Aquest control de la gana pot ser crucial en algunes dietes, ja que a vegades donarà lloc a una menor ingesta calòrica i a una millor alimentació, perquè molts dels aliments que atipen són més nutritius. Prendre en consideració el concepte de sacietat —és a dir, el control de la gana— és una estratègia per a combatre l’obesitat.

Aquests tipus d’aliments tenen ingredients amb unes característiques especials que dilaten les parets de l’estómac i envien senyals de plenitud al nostre cervell. Solen ser productes poc processats, amb poc greix i sucre, i que requereixen masticació. Ens omplen perquè tenen un gran contingut en aigua, fibra dietètica (alenteix el buidatge gàstric), midó resistent, i macronutrients (proteïna, carbohidrats i greixos).

Tant la proteïna com la fibra provoquen que s’alenteixi la digestió i que els seus nutrients vagin passant lentament, però de manera constant, a la sang. Per tant, ambdues prolonguen la sensació de sacietat durant més temps després de la ingesta. Però les proteïnes, a més, en arribar a l’intestí alliberen una hormona (colecistoquinina) que juga un paper molt important a l’hora de disminuir la fam i augmentar la sacietat. Per això, la proteïna és el nutrient que més sacia. I, encara que en menor mesura, el greix també ho fa.

Destaca el fet que les patates cuites són l’aliment que més atipa. Seguides pel peix, la civada, les taronges, les pomes, la pasta integral, la vedella i els ous. Els ultraprocessats com un croissant, una barreta de xocolata i una bossa de patates fregides són els productes que menys atipem.





Per Consumer/eroski.com