Organyà proposa una ruta pels carrers de la vila per a descobrir períodes de la seva història

Imatge del municipi d’Organyà

Organyà organitza per al proper divendres, dia 7 d’abril, a les vuit del vespre, una ruta pels carrers de la vila. El recorregut, sota el títol “Organyà secret i desconegut”, es farà a través de set elements que explicaran diversos períodes de la història local.

La visita guiada, a càrrec de Montse Riu i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Organyà, se centrarà en objectes de tipologia diversa i d’èpoques diferents. En concret, els punts d’explicació seran una imatge antiga, un pergamí del 1038, un conjunt escultòric, un grafit, dues persones i una renglera de rajoles. El número d’elements no és casual, atès que es basa en el nombre d’arbres fruiters que apareixen en la venda del famós pergamí l’any 1038.

L’objectiu final és donar a conèixer aspectes d’Organyà no prou coneguts per la població. “Per a aquesta ruta s’ha optat per aquelles qüestions que tot i ser ben significatives per a la història de la vila són desconegudes per força gent”, remarca Montse Riu.





Inscripcions

La visita guiada sortirà de l’Oficina de Turisme d’Organyà-Espai Homilies. La ruta tindrà una durada d’una hora. El cost per a participar-hi és de 3 euros per persona (a partir de 14 anys). L’aforament serà limitat i les inscripcions es poden fer presencialment a l’Oficina de Turisme o bé per correu electrònic a firahomilies@organya.cat