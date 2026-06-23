Títol: Entre tierras
Durada: 50 minuts
Gènere: Drama
Creació: Juan Beiro, Susana López Rubio, Joaquín Santamaría
Intèrprets: Megan Montaner, Silvia Abascal, Rodolfo Sancho
Temporades: 2 Capítols: 20
Plataforma: atresplayer
Sinopsi:
«Entre tierras» és una sèrie drama ambientada a Espanya, a la dècada dels 60. En aquest escenari, hi viu la Maria, una jove que es viu per i per a la seva família des de la mort del seu pare. Tot i tenir uns somnis molt ambiciosos per al seu futur, decideix casar-se amb en Ramon, un terratinent més gran que ella, amb qui espera poder assegurar l’estabilitat econòmica de la mare i els germans.
Maria ha de deixar casa seva i traslladar-se a la Manxa, on contraurà matrimoni amb en Ramón. El que ella no sap és que, en realitat, s’ha casat amb el Manuel, el jove i prepotent nebot de Ramón, amb qui es veu obligada a viure. No obstant, quan no tenia cap esperança de tornar a ser feliç reapareix a la seva vida, José, el seu amor veritable, que va haver de marxar a treballar a Alemanya anys enrere.
Per Sensacine