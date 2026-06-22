Tots sabem que són les eines i la majoria ho associem a tornavisos, alicates, etc. Però hi ha moltes classes d’eines i molt diferents en cada ofici. Així i tot avui no parlarem d’aquesta mena d’eines. Avui parlarem de les eines que un mateix pot usar per a millorar-se a si mateix. I encara que sembli una ximpleria, no ho és. La primera i més important és la visita a un psicòleg. Sé que solen ser cars, però hi ha solucions. Mitjançant la seguretat social és gratis o a través d’alguna associació solen ser de copagament. Si no pots accedir a cap d’aquestes o la seguretat social no et sembla bona, sempre pots intentar visionar vídeos de persones de l’estil de la psicòloga Marian Rojas Estapé, del Dr. Mario Alonso Puig, de Víctor Küppers o Emili Duró, entre d’altres.
Tenen infinitat de vídeos, entrevistes i xerrades. Les xarxes socials caminen plenes de clips d’ells. També t’aconsellaria llegir algun llibre. No ha de ser obligatòriament d’aquestes persones. Si no ets lector, un llibre que t’enganxi és difícil. El que tenen de bo els llibres és que pots acostar-te a qualsevol llibreria i llegir-los una mica abans de comprar-ho si està disponible. Per part meva us aconsellaria «L’alquimista», de Paulo Cohelo, o «100 impulsos positius», d’Eduardo Criado. Quant a pel·lícules, «El guerrer Pacífic» o «La recerca de la felicitat». Espero que us ajudin.
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