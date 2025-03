Alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu impulsen un pòdcast de ràdio

Gravacions del pòdcast ‘De puto cul’, d’un grup d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu

Un grup d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell enceten aquest trimestre una proposta d’elaboració d’un pòdcast de ràdio. La idea s’ha gestat recentment i ara volen començar a posar-la en pràctica. Per això, duran a terme les gravacions dels primers programes i, la primera, la van programar per al passat dimecres dia 26, a la llibreria El Refugi.

Les impulsores han explicat que volien elaborar un producte radiofònic amb el qual “posar el focus en les realitats” que, consideren, “es deixen de banda”, amb “temes que fan pensar i que tenen un impacte directe en el dia a dia”. Darrerament han preparat el redactat i el guió dels primers episodis, després de diverses reunions, i ara els enregistraran. Asseguren que han creat el projecte “amb il·lusió, ganes i una bona dosi d’energia per a compartir reflexions, humor i crítica social”.

El primer capítol que han preparat, i que es va gravar dimecres, és ‘De la cura a la cultura’. El segon es titula ‘Dones migrants i ecos de la soledat’ i s’enregistrarà el 10 de març, de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. I el tercer, ‘Debat intergeneracional’, és previst per al 19 de març, de les 6 a les 8 de la tarda. Totes aquestes gravacions es faran a la llibreria El Refugi, amb accés lliure per al públic, i posteriorment és previst que els pòdcast també s’emetin per RàdioSeu (107.2 FM i www.radioseu.cat), en unes dates encara per determinar.