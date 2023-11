Horòscop del 20 al 26 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

És molt possible que les coses no us surtin tal com a vosaltres us agradaria, cosa que us farà posar molt nerviosos, heu de mirar de respirar a fons i comptar fins a deu. De vegades les coses s’estronquen perquè és millor no tirar-les endavant. Intenteu no forçar les situacions, si no van bé deixeu-les reposar i després ho torneu a intentar amb més tranquil·litat, segur que després anirà tot molt més suau.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aquests dies tot us anirà relacionat amb la parella, i de bon rotllo, sembla que tot té ganes d’anar bé en aquest aspecte i que arribareu a poder comunicar-vos molt bé amb les persones que us estimeu, cosa que us donarà molta facilitat per a poder parlar de les coses que de vegades us costa de parlar. Per altra banda en el camp de la feina sembla que les coses també tenen ganes d’anar sobre rodes, ja podeu estar contents.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

En el camp dels diners les coses pinten força bé, sembla que volen quedar-se a casa vostra i això en certa manera ja us va bé, de totes formes és important que encara que les coses en aquest aspecte estiguin bé, no cal que els aneu repartint per tot arreu, i tingueu cura amb els amics que segur que us demanen més del que els hi podeu deixar i després podeu tenir algun malentès i no us agradarà.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tot i que estareu molt independents, tindreu moments en els quals desitjareu conèixer a gent nova, i és molt important que us obriu a conèixer a la gent que se us presenti, us poden donar moltes bones idees i també alguna facilitat amb la feina que no teníeu prevista. També us podeu trobar en que conegueu a persones molt diverses, originals i sobretot especials. Potser només els veureu una vegada, però, serà intensa.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tindreu moltes ganes de parlar de tot, i explicar coses que potser seria millor que us quedéssiu per a vosaltres, es bo parlar, però us haig de prevenir que serà fàcil que se us escapi alguna cosa que després us pugui portar algun problema. Sempre s’ha de tenir en consideració que no tothom pensa igual i que hi ha persones que fan servir el que poden per a fer la punyeta als altres, no deixeu que les coses se us escapin.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot el que vagi lligat a la feina és important que ho porteu controlat i, sobretot, que no deixeu que us enredin a fer coses que vosaltres no veieu clares. És important que tingueu clar el que heu de fer, perquè els que hi sortireu perdent sereu vosaltres i, fins i tot, segons com us deixeu enredar podeu perdre la feina, o sigui que sigueu prudents. Sort que en el tema de la salut anirà tot molt bé i recuperareu forces.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En el camp de la parella sembla que les coses us poden anar molt bé, sabreu dir i fer el millor perquè tot vagi com vosaltres voleu i, això, serà genial. De totes maneres no només en aquest aspecte les coses us poden anar bé, també en el camp familiar sembla que tot té un aire diferent, podreu parlar més fàcilment amb els pares i també amb els germans, si en teniu, és clar, aprofiteu-ho que serà molt bo.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Us podeu trobar en que algú de la família o amic molt proper us necessita, la cosa va molt lligada a la salut, heu de mirar de ser valents i fer tot el possible perquè la persona a qui li feu falta se senti recolzada o recolzat i també perquè tingui clar que pot comptar amb vosaltres. Per altra banda seran dies en els quals tindreu converses molt serioses amb persones molt variades, sigueu objectius i positius.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Sentireu la necessitat d’estar pendents del vostre camp monetari, la vostra economia passarà a tenir una importància vital per a vosaltres i us semblarà que no us arriba a res, potser cal que restringiu algunes coses que us sembla que són necessàries i realment no ho són, mireu de marcar-vos prioritats i reflexioneu sobre aquest tema, veureu com tot canvia i sabreu veure les coses molt millor i relaxades.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aquests dies no seran massa bons per a tirar projectes endavant, ja que sembla que tot us anirà força lent i que només fan que sortir a la llum problemes i qüestions que s’han de solucionar. Això us pot fer sentir una mica impotents, però us heu de relaxar, les coses ja es posaran a mida més endavant, ara només cal tenir paciència i que us agafeu aquests dies amb una mica de calma i tranquil·litat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt sensibles i us veureu a venir les situacions difícils abans d’hora, és bo saber-ho perquè així podeu prevenir moments complicats. Cal que feu cas dels vostres instints i que estigueu alerta del que passa al vostre voltant, més que res perquè evitant moments complicats podreu estar molt millor i podreu ajudar als que tingueu més a prop a solucionar els seus problemes, us demanaran consell sovint.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us deixareu anar molt en el camp de l’art de la interpretació, cosa que ja pot ser divertida i, fins i tot, a vosaltres us sorprendrà amb la facilitat que podeu adoptar un paper diferent al vostre. Feu-ho servir ja que en el camp de la feina, això, us pot anar de perles i us pot fer aconseguir algunes d’aquelles coses que no us pensàveu tenir mai. També estareu molt bé en el camp de la parella, aprofiteu-ho.