Diada de Sant Gil a la Vall de Núria

Al centre, la consellera catalana Silvia Paneque i, al seu darrere, Joan-Enric Vives (Govern.cat)

Vall de Núria ha celebrat aquest diumenge la diada de Sant Gil, el patró dels pastors. Es tracta d’una festa de caràcter religiós que combina actes solemnes amb propostes musicals i balls tradicionals. L’acte ha comptat amb la presència la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque Sureda, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, el president d’FGC, Toni Segarra Barreto, l’alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, el director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí Rovira, i el gerent de Vall de Núria, Toni Casals Picola, entre altres personalitats representants del territori.

La consellera Paneque ha recordat durant la festivitat que Núria és “estiueig, muntanya, valors cristians i humanistes i, sobretot, és catalanisme”. La consellera ha fet un breu parlament on ha especificat que “el projecte aprovat és bo per a Núria i Queralbs”. També ha indicat que “el Cremallera de Núria relliga la unitat de la Vall de Ribes i té un pes històric en la identitat del nostre país, vinculada a la innovació i al desenvolupament industrial”.

Paneque ha destacat també que ha rebut l’encàrrec del Govern català de desenvolupar el projecte de l’Ecovall a Vall de Núria i de fer-ho amb la unitat de tota la Vall.

La festa de Sant Gil és una oportunitat única per a gaudir en família de la cultura i tradicions del Ripollès, així com per a degustar la gastronomia local i admirar els espectaculars paisatges de la zona. Una festivitat plena de joia, devoció i un profund respecte per la natura i les arrels culturals del Pirineu català.

Com cada any, l’estació ha preparat activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals per a honorar el sant, entre les quals destaquen l’esmorzar de pastors, la tria d’ovelles, les sardanes, la missa commemorativa, la processó fins a Sant Gil i l’esperada demostració de gossos d’atura.





Sostenibilitat i projecte Ecovall

Durant la diada s’han visitat les obres de la depuradora de Vall de Núria, dutes a terme pel Consell Comarcal del Ripollès. Les millores que s’està efectuant consisteixen en la substitució de la depuradora actual per una de nova, més eficient.

El nou projecte permet millorar el rendiment del sistema de tractament de les aigües residuals que es produeixen a Vall Núria. Aquesta nova instal·lació estarà formada per dues línies de tractament, necessàries per a donar resposta a l’interval de cabal que ha de donar servei i facilitar les tasques de manteniment.

La configuració sobre el terreny dels diferents elements serà molt similar a l’estació depuradora d’aigües residuals existent, ja que es mantenen les posicions dels pous de registre d’entrada i sortida. Per a minimitzar l’impacte visual, el conjunt de la instal·lació es trobarà soterrada, sobresortint a la rasant només les cobertes de pretractament i les arquetes.

L’obra s’ha dividit en dues fases d’execució: una primera fase durant aquest any 2024 deixant en funcionament una de les línies de tractament i una segona fase durant l’any 2025, en què el conjunt de la instal·lació serà plenament operativa.

Aquesta millora està estretament relacionada amb l’objectiu de Vall de Núria de preservar, conservar i respectar el medi ambient. En aquest context, aquesta temporada d’estiu, l’estació ripollesa ha inaugurat l’exposició temporal “Núria, l’Ecovall del Pirineu. Una vall sense contaminació. Ens ajudes?”. L’objectiu de la mostra és, per una banda, donar a conèixer als visitants el Projecte Ecovall, una innovadora iniciativa compromesa amb la millora i protecció del medi natural; i, per una altra, interpel·lar-los perquè també col·laborin en la preservació de la vall. L’exposició, ubicada a l’espai de lloguer de material, dins del Volum Nord, serà gratuïta per a tothom i estarà oberta al públic fins a l’1 de novembre de 2024.

Vall de Núria, a més, destaca per ser un indret sense cotxes, ja que el Cremallera de Núria és l’únic mitjà de transport per a accedir-hi. Es tracta, doncs, d’un espai natural lliure de contaminació on es preserva la biodiversitat de la vall.