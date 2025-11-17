Horòscop del 17 al 23 de novembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Teniu molt bons dies per a viatjar, si us bé de gust, o si us deixen que amb això també si ha de comptar. Per altra banda, tindreu una capacitat molt maca de convèncer a la gent perquè siguin més feliços i aprenguin a riure més que de costum, tindreu la facilitat d’animar i alleugerir penes de persones que viuen a prop vostre. Aneu amb compte amb els diners que en gastareu més dels que us convé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
El vostre objectiu serà guanyar diners com sigui, i tot ve donat per un descontrol que vàreu patir fa pocs dies i que ara s’ha de solucionar, de totes maneres no tindreu masses problemes per a arreglar-ho, sou capaços de posar-ho tot en ordre i, a sobre, encara guanyar-hi calés. També heu de tenir en compte que si sou mares o pares podeu tenir molt bons dies amb els fills, feu coses junts, us agradarà.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Gran part d’aquests dies els podreu dedicar als amics i, a més, us ho passareu molt bé amb ells fent les mil i una per a divertir-vos, fins i tot, podeu conèixer gent nova de fora, a qui caureu molt bé, l’única cosa que us pot fer estar malament és el fet de discutir amb un conegut, o amic, per qüestió de diners, potser el que us molestarà és el fet que aquest personatge té molta barra i passa de tot.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
És probable que al llarg d’aquests dies tingueu un parell de sorpreses, una, de cara al que seria el tema de l’economia, en el que fàcilment us poden donar un regal en forma de diners un sobre l’altre que, per cert, us vindran de perles i, l’altra, de cara a que us podeu trobar a algú que fa temps no veieu i us fa molta il·lusió de trobar-vos. Almenys serà fàcil que us sentiu a gust amb gairebé tot el que us trobeu.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tot i que amb la parella hi poden haver moments molt variats d’estat d’humor, o sigui que tant estareu molt romàntics com de sobte us tirareu els plats pel cap, no hem de deixar de banda que també hi ha un atenuant molt bo, i és el fet de que el vostre cervell treballarà molt i trobarà solucions ràpides per a diferents problemes molt variats, aprofiteu l’ocasió i estareu més tranquils que mai.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que esteu molt susceptibles i tot us fa posar força dels nervis, heu de mirar de controlar-vos i no deixar que les coses se us escapin de les mans. Últimament us passa sovint que no hi ha gairebé res que us surti al vostre gust, però heu de tenir molta paciència i anar mirant sempre endavant. I, per cert, feu el favor d’estar alegres que el camp dels diners, encara que no us importi massa, pot tenir un creixement.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Teniu uns dies genials en el camp de les coses de plaer, senzillament us serà fàcil enamorar-vos i fer enamorar a qui vulgueu, el problema està en què això no durarà i en certa manera sols serà com un joc que us donarà vida i il·lusions al llarg d’aquests dies. Per altra banda, tingueu en compte que la relació amb la gent us serà fàcil i cal que ho aprofiteu per a millorar la vostra vida, si més no una mica.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tot sembla que es va calmant dins de casa, les coses semblen que, fins i tot, tenen més sentit i la relació amb la família millora una mica més, el que heu de procurar és no esvalotar-vos per qualsevol cosa i tampoc deixar-vos arrossegar per un estat de nervis puntual. A part d’això tindreu moltes ganes d’arreglar la casa i deixar-ho tot més ordenat que mai i això que no és una cosa que us agradi massa de fer.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Teniu uns dies com no els havíeu tingut fa temps, us sortiran un munt d’idees i ganes de fer coses, no ho deixeu passar i us heu de moure que la vida són dos dies i els heu d’aprofitar, l’única cosa amb la que heu d’anar en compte és el fet que el vostre estat d’ànims estarà com molt alterat i sensible, tant estareu molt contents com, de sobte, us vindrà tota la pena del món, no us hi capfiqueu.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
La veritat és que serà tot com una mica massa seriós, ja que tot us dona voltes al tema de la feina, cosa que fins a cert punt ja està bé perquè no ho teniu malament, però quasi que és com una mica massa avorrit i per ara mateix quasi que hi ha altres coses que us poden preocupar més. De totes maneres estigueu tranquils que ja hi haurà altres coses que també us aniran bé com ara la salut i l’amor.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Esteu en un núvol lligat al món dels sentiments, no és una bona situació per a vosaltres, ja que us esteu fent una idea equivocada de la vostra situació en el món de la parella, potser us hauríeu de fer un nou plantejament en aquest camp i mirar si la persona implicada realment té les mateixes intencions que vosaltres, si no és així haureu de prendre vistes per un altre costat i no encaparrar-vos-hi ben gota.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Aquests dies hi ha una cosa que heu de mirar de controlar i és el fet que últimament us dona la sensació que tot el que us passa és a conseqüència de plans maquiavèl·lics portats a terme per persones que us envolten i us afecten de manera negativa. Potser hauríeu de mirar de no ser tan complicats i pensar que potser només és la mateixa vida que us porta per situacions complicades que heu de saber afrontar.