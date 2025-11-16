Varietat d’actes culturals a la llibreria El Refugi de la Seu

L’agenda cultural del mes de novembre, a la Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell, continuarà aquesta setmana entrant. El divendres, dia 21, a les 7 del vespre, tindrà lloc un concert d’Espai Dual, promogut per les Cases de la Música de Lleida i el Pirineu. A més, el dimecres 26, a les 6 de la tarda, el club de lectura tractarà el llibre El cor és un caçador solitari, de Carson McCullers, amb la dinamització de l’escriptora Núria Bendicho.
Per altra banda, el dijous 27 hi haurà una nova sessió del cicle ‘Llegim el Pirineu’. I per a acabar, el divendres 28 (19.00 h) es presentarà el llibre Macrofestivales. El agujero negro de la música, amb el periodista musical Nando Cruz.