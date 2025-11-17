Fa ja molts anys es deia aquesta frase: la música és un grau. No sé si vindrà d’on us explicaré, però espero que entengueu el seu sentit. Per a aquells que no ho sapigueu, anys enrere el servei militar era obligatori. Una de les primeres coses que t’ensenyaven en arribar, era a conèixer les graduacions dels comandaments. Així sabries a qui obeir i en quin ordre. Una pregunta típica era: I si hi ha guerra i no queden oficials, qui mana? L’oficial més veterà era la resposta. L’experiència és un grau. Certament és així l’experiència és un grau. Aquí, fins i tot, podríem ficar aquella altra frase que diferencia la saviesa i el coneixement. La saviesa és saber com fer alguna cosa i el coneixement és haver-lo fet. O això diuen.
L’exemple més clar seria: se suposa que tots sabem canviar una roda punxada. Però saber-ho i fer-ho és diferent. Els que la vau canviar per primera vegada no us va succeir? Pujar el cotxe amb el gat i després adonar-vos que calia afluixar abans els caragols de la roda? Doncs a això em refereixo quan dic que l’experiència és un grau. Així doncs, quan et fas gran, majors segurament hauran estat les teves experiències. I si en algun moment creus que ja no serveixes per a res, estàs ben equivocat perquè les teves experiències, coneixements, segur que serviran i seran valorats per la gent adequada. Tots tenim coneixements i experiències que, encara que no ho creguis, són molt valuoses
