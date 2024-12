Horòscop del 16 al 22 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Per vosaltres aquest proper any 2025 serà molt significatiu en diferents aspectes, potser el més marcat serà el de la parella, on us veureu embolicats en un munt de situacions més aviat complicades que us faran prendre decisions molt concretes i, fins i tot, dràstiques, com ara una separació o un trencament. Heu de mirar de no ser tant dràstics, és important saber respirar a fons i donar una mica de temps a les coses perquè es puguin anar situant sense pressió. El motiu de les vostres reaccions serà molt concret, és la responsabilitat, necessitareu ser responsables i conscients de tot el que feu i això us farà estar alerta amb tot el que us envolta, aquest punt d’estar alerta serà el que us donarà molt bones facultats en el camp de la feina, fent que traieu el millor de vosaltres per a fer les coses i això us donarà molts punts. El camp de l’economia serà el que portarem una mica despistat, de fet anireu una mica justos i estareu molt pendents del que teniu i del que podeu o no podeu gastar, aquí la responsabilitat també us ajudarà a saber-ho fer.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aquest nou any pot ser una mica estrany per a vosaltres, no és que sigui un any dolent, però serà diferent. Hi ha moltes possibilitats de que hagueu de passar o anar a hospitals i això us donarà malestar, evidentment, la cosa està en posar-hi molta paciència i anar fent el que toqui a cada moment. Tant pot ser que els hospitalitzats sigui per vosaltres com que hagueu d’anar a l’hospital per a cuidar algun dels vostres. Ara bé no tot es redueix a aquesta situació, també hem de tenir en compte que serà un any en el que podreu fer moltes coses relacionades amb el vostre aspecte creatiu, tindreu molt bones idees i sabreu portar-les a terme d’una manera factible, ja ho podeu aprofitar. En relació amb la família, les coses aniran molt bé i serà un any molt bo per a poder fer bons lligams i, fins i tot, augmentar la família si en teniu ganes, és clar. El més important serà la relació que tindreu amb la gent que us envolta, ja que els hi sabreu donar el que necessiten i us ho agrairan molt, només és qüestió d’anar fent el que sentiu i ja estarà tot fet.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estareu molt pendents del que passa a fora, bàsicament l’estranger us cridarà molt l’atenció, fins el punt que somiareu en marxar i fer molts canvis, tot i que no els podreu acabar de fer o us serà complicat, per l’esforç que hi haureu de dedicar. Bàsicament al llarg d’aquest any el que fareu serà construir molts projectes i activar moltes idees sense tenir gaires possibilitats de portar-les a terme per petits entrebancs a l’hora de materialitzar-les, de totes maneres no us heu de desesperar ni desanimar, tot al contrari, el que heu de fer és treballar en les idees i deixar que el temps vagi passant per a trobar el moment adequat per a fer-les possibles. A banda d’això també heu de tenir clar que serà un any de moviments dins del camp familiar, no us estranyi que tingueu més comunicació i que la relació es vagi fent més estreta i agradable, fins i tot, hi haurà més confiança i més seguretat, cosa que us farà estar més tranquils per a poder assumir aquest any que tindreu en la vostra activitat normal.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Decididament, vosaltres tindreu molts canvis i moltes variacions al llarg de tot l’any, serà qüestió de posar-hi moltes ganes i sobretot no espantar-vos davant del que pugui venir. El primer de tot serà el camp familiar on potser els trobareu molt a faltar i tindreu la sensació de que no estan gaire pendents de vosaltres, la cosa no és que ells hagin canviat, si no que vosaltres esteu més sensibles i necessiteu més el seu suport, si no us el donen, demaneu-lo, no heu de tenir vergonya. En altres aspectes que la cosa té tendències a canvis és en el camp de la feina on ja us podeu posar les piles perquè aquest any haureu de lluitar molt per a tirar endavant, no és que sigui una mala cosa, és important que us espavileu, així tot se us posarà més a lloc i podreu treballar bé, però clar, us hi heu de posar, les coses no venen soles a casa. I en l’altre aspecte que tindreu moviment serà en l’economia, que la veritat és que us pot donar alguna alegria i sorpresa al llarg de l’any, cosa que està molt bé. Ara, això no vol dir que pugueu malgastar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Aquest any haureu d’anar amb compte amb el que digueu, la cosa està en que tindreu la llengua molt lleugera i fàcilment direu allò que no toca en el pitjor moment, no serà cada dia però us pot passar sovint al llarg de l’any, mireu d’estar al cas i, així, ho podreu evitar una mica. També serà important saber que amb les amistats hi haurà un any bastant remenat, amb tendències a tenir situacions molt bones i emocionants amb els amics, de fet tindreu la necessitat de fer animalades i els amics us ajudaran bastant a fer-ho possible. De fet, aquest any us podeu divertir molt i això és bo. En el camp de la feina serà qüestió de posar-hi més energia perquè la cosa s’està parant i cal donar-hi més força, i ho podeu fer, si tant sols hi poseu una mica d’il·lusió ja n’hi haurà prou. També de cara a aquest any que tenir a tocar us podeu trobar en que estareu moltes estones donant voltes al passat i tindreu la necessitat d’arreglar coses o situacions que us varen afectar en altres temps. Només us diré que hi ha coses que és millor deixar-les com estan.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Per a vosaltres serà un any força bo, en el camp de l’economia sembla que la cosa es desperta de bona manera i anireu fent créixer la bossa en favor de casa i això us donarà molta tranquil·litat. També, tot s’ha de dir, estareu molt estalviadors, d’aquí ve que us creixi la bossa. Hi haurà molta harmonia a casa i és allà on estareu millor, quasi que no necessitareu res del que us puguin donar a fora, això està bé, però heu de mirar de no tancar-vos massa perquè la vostra part social necessita que li doneu una mica de vida i la relació amb l’altra gent és bona per a créixer més personalment. Tindreu un punt molt important que serà el que us ve lligat en el camp del treball, si tot va com es planteja us en fareu un tip, de treballar, però estareu molt contents. Només us demanaré que aneu una mica amb compte amb la vostra salut relacionada amb el tema nerviós, ja que estareu neguitosos sense motiu aparent i això us pot crear molta confusió i inseguretat, la cosa està en mirar de relaxar-vos i preguntar-vos si val la pena estar neguitosos.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Aquets 2025 que arriba tindreu molta necessitat de cuidar el vostre cos, ja sé que sembla un tòpic de començament d’any, però realment a vosaltres us afectarà al llarg de tot l’any. Estaria bé que féssiu algun esport, o si més no que anéssiu a caminar o a nadar, que us anirà molt bé. Sobre com us anirà la resta de les coses, hi tenim una mica de tot, però una de les coses més destacades és que en el tema de parella estareu una mica radicals i si no aneu amb compte us podeu trobar en que se us trenqui la relació, si en teniu alguna, és clar. El meu consell és que us agafeu les coses amb més calma i que aprengueu a escoltar i entendre a qui teniu al costat, això us facilitarà molt la relació. Per altra banda, estareu molt predisposats a créixer, no de mida sinó de coneixement i com a persona, o sigui que serà un any molt bo per a entendre-us més a vosaltres i per a saber viure millor i sense patir tant. Com a tema final us diré que tindreu una capacitat de lligar molt gran, si esteu lliures, molt bé, però si esteu acompanyats no us aconsello que feu cap pas.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Serà un any per a arribar lluny, per a portar a terme projectes i per a atrevir-se a fer aquelles coses que de vegades ens fan una mica de por. Les coses se us posaran de cara per a poder materialitzar les vostres idees i us serà relativament fàcil que us donin un cop de mà. De fet, estareu molt responsables i serens per a prendre bones decisions i per a saber fer el que convingui en el moment adequat. Això són moltes coses positives que cal aprofitar, per tant, aquest any us convé moure fitxa i ser vosaltres mateixos. Ara bé, hem de tenir en compte, també, que la figura de la mare tindrà molta importància i ens pot fer frenar en el procés de tirar endavant, més que res per por de que us feu mal, però haureu de confiar en vosaltres mateixos i si us fan dubtar busqueu assessorament en persones qualificades i, a poder ser, que no siguin família, si més no, seran més imparcials. La sort es que a banda de tot plegat no haureu de patir pel vostre tema econòmic, ja que per aquí sembla que aquest any us va millor, tot i que no cal fer bestieses.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No us puc dir que sigui un any fàcil però us haig de dir que tampoc no us heu d’espantar, ja que tindreu molta energia per a fer el que convingui i, això, us farà sentir segurs i complets. De fet, tindreu molt bons aspectes lligats a la feina i a la vostra projecció professional, cosa que heu de mirar d’aprofitar per a poder pujar esgraons, fins i tot, podríem dir que teniu un any en el qual es poden moure les coses per a poder treballar pel vostre compte, només cal que hi poseu ganes i energia. Parlant d’energies, us haig de dir que en tindreu un bon grapat, però heu de mirar com la feu servir i, sobretot, heu de mirar amb què la utilitzeu per a treure-l’hi el màxim profit. A banda d’això, el motiu pel qual us deia que no seria un any fàcil, és pel fet que estareu molt sensibles i emotius, llavors això vol dir que tot us afectarà molt i que passareu del riure a les llàgrimes d’una manera escandalosament ràpida, estaria bé que sabent això intentéssiu relaxar-vos una mica i no us deixéssiu envair per les emocions i procuréssiu anivellar una mica aquests canvis d’humor.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Serà un any de moltes activitats per a vosaltres, és important que no us deixeu intimidar, perquè d’una manera fàcil us aniran fent propostes i podreu triar cap a on voleu anar sense cap mena d’obligació ni compromís, bàsicament seran les vostres pròpies decisions les que seran importants. Amb aquest fet al damunt portareu a terme moltes coses i en vàries situacions us adonareu que els demés també us demanen consells, cosa que us agradarà i us farà sentir importants, ara bé, sigueu prudents que segons el que s’aconsella encara es pot embolicar més la troca del que ja estava. Tindreu molta relació amb la família, però en alguns moments pot ser difícil la comunicació, intenteu deixar les coses ben clares, més que res perquè no hi hagi malentesos, sempre és millor pecar per prudent i dir les coses tres vegades que quedar fumut quan mes falta et fa alguna cosa. Aneu amb compte a l’hora de dir mentides perquè serà molt fàcil que us feu un embolic i que us acabin descobrint el pastís, cosa que no queda massa bé.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

A vosaltres se us girarà la truita sense més ni més, la veritat és que pot ser un any curiós, però al mateix temps molt bo, hi poden haver més nervis dels normals, però serà per coses bàsicament positives i, tot i que sembli que res no ha d’anar bé, al mig dels entrebancs us aniran sortint totes les solucions que necessitareu. Per tant, és un any de filosofia i bons aliments que diguem, molta paciència però bons resultats. A banda d’això més genèric, us diré que convé que dediqueu energies en el camp personal, treballar ja està bé, però també és molt important que doneu temps al vostre lleure i passar-ho bé és el motiu principal per a fer que la vida de cadascun sigui ben aprofitada i alegre. Cal que pareu més atenció a la família, valoraran molt la vostra companyia i sobretot els vostres consells i opinions, per tant dediqueu-los-hi una mica més de temps, ho agraireu tots plegats. I, per últim, us repetiré que feu el favor de sortir a passar-ho bé i busqueu la manera de riure tantes vegades com sigui possible al llarg de tot l’any.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Les idees us afloraran d’una manera molt natural i sense cap mena de problema, cosa que us pot aportar molt enriquiment personal i laboral. I aquí en el camp laboral és on tindreu l’any amb més moviment, ja que tindreu una projecció de futur molt bona i, entre això i les idees, serà genial per a vosaltres i també per a les persones que estan lligades a vosaltres en la feina. Tindreu la capacitat de fer-ho tot més fàcil i productiu, ja ho podeu aprofitar. Per altra banda, hi ha dos aspectes importants que no heu de deixar passar, el primer és que heu d’estar una mica al cas de la vostra vida personal, ja que amb tanta dedicació a la feina descuidareu una mica la vostra vida personal i no convé, o sigui que ja podeu buscar la manera de separar les coses i dedicar una mica de temps per a cadascuna. La sort és que en el camp de la salut i del físic la cosa pinta molt bé i, això, serà genial per a poder tenir força per a totes les coses que teniu ganes de fer. Per cert, ja podeu vigilar amb el que us diuen perquè potser us deixen anar més d’una mentida.