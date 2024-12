Rius, 38è a la Copa d’Europa d’eslàlom de Val di Fassa

Àlex Rius, a la 2a mànega de l’eslàlom de la Copa d’Europa de Val di Fassa. Foto: FAE

Aquest diumenge s’ha disputat una primera jornada de Copa d’Europa d’eslàlom a Val di Fassa (Itàlia), amb Àlex Rius, que ha estat 38è, i Xavier Cornella, que no ha pogut completar la segona mànega. En una jornada difícil, perquè els dos esquiadors sortien amb dorsals molt alts -82 Rius, 84 Cornella-, els dos han aconseguit entrar entre els 60 a la primera mànega, obtenint el bitllet per a la segona. A la primera, Rius acabava 54è lluitant molt la part del mur, mentre que Cornella era 58è batallant la part baixa de la pista.

A la segona mànega, Rius ha aconseguit guanyar 12 posicions i ha finalitzat la carrera en la 38a posició en una jornada molt positiva per a ell. Cornella, per la seva part, no ha pogut completar la segona mànega i ha quedat fora. Aquest dilluns, nova cursa de la Copa d’Europa, però en aquesta ocasió a Obereggen (Itàlia).





Àlex Rius, esquiador: “Un dia positiu per a mi, Ja veníem esquiant bé als entrenaments juntament amb el Xavi (Cornella). El dorsal és molt alt i és difícil estar amb els de davant. A la primera m’ha costat a dalt una mica i a baix ha anat millor, i a la segona ha estat just al contrari, he sortit bé, però a baix m’ha costat donar una mica més de gas. Però, bé, un dia positiu, he acabat 38è i demà una nova oportunitat a Obereggen”.