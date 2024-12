Un mes després…

Juan Juncosa

Ja fa una mica més d’un mes de la Dana a València. I si n’ha parlat molt d’això, moltíssim. Però, igual que el volcà de Canàries, que va passar al 2021, o la COVID deixant les seves seqüeles i una segona malaltia nova la COVID PERSISTENT, sembla que la gent vulgui girar full. I és cert que la gent té dret a fer-ho. Però, a Canàries encara es queixen de no haver rebut les ajudes, el mateix a València i no vull ni parlar dels de la COVID PERSISTENT.

Les desgràcies no només són les evidents, econòmiques, sinó que n’hi ha d’altres de socials i, sobretot, mentals. És que ja som al desembre, època de Nadal, d’alegria i d’estar amb la família. Però, moltes de les persones que han sofert aquests fets no podran. O per no tenir casa o per perdre-ho tot i, fins i tot, en alguns casos, algun familiar.

Vull aprofitar i dir ben alt que, a part de les ajudes que arribin o no, les persones, després d’una catàstrofe d’aquestes magnituds, necessiten assessorament psicològic i no l’actual que tenim, sinó un psicòleg que a part d’estar titulat, et vulgui atendre i entendre i et pugui visitar cada quinze dies, no cada dos o tres mesos. La gent necessita fortalesa mental per a reposar-se. Per a aquells que teniu problemes, anar al psicòleg no és una vergonya. Per a aquells que no teniu problemes, ajudar sempre és una benedicció per a qui la rep. Així que aquells que pugueu, endavant. Una forta abraçada a tots.





