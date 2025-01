Horòscop del 13 al 19 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són uns dies de perill en el camp de l’economia, sembla que tot es posi bé per a gastar més del compte i això en principi no és massa bo que diguem ja que tampoc és el tema que tingueu més controlat de la vostra vida, o sigui que alerta amb les despeses. Per altra banda, podríem dir que les coses de casa cada vegada estan millor i, això sí que us fa sentir més a gust, aprofiteu-ho, sempre és bona la tranquil·litat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Heu de controlar el camp de la feina, últimament esteu molt distrets i això no és massa bo per a vosaltres, si podeu fixeu-vos més en el que feu. A part d’això heu d’estar pendents de la gent que us envolta, en un moment donat us poden necessitar i és important que estigueu atents i disposats a fer el que convingui, de la vostra implicació dependrà que les coses els hi vagin millor o pitjor, no costa res fer-ho.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Per a vosaltres el tema de parella serà el més actiu, i és que la cosa està ben esvalotada, si en teniu, no parareu de tenir compromisos on heu de ser-hi tots dos a tot, arreu, i si no en teniu, només faran que sortir oportunitats per a aconseguir històries, que si les voleu aprofitar no està de més fer-ho. Per altra banda, necessitareu compartir moltes coses amb els germans, si en teniu i podeu fer-ho, endavant.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La vostra serenitat us farà estar més seriosos del que esteu normalment, no és una cosa greu, al cap i a la fi de tant en tant també és bo estar seriós. Això no vol dir que no us pugueu divertir, però sereu els que porteu el seny. Tindreu bona sort en els diners, podeu fer alguna inversió, o bé senzillament podeu estalviar que us serà fàcil i no us suposarà un esforç excessiu. És fàcil que tingueu moltes ganes de sexe.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Són uns dies una mica estranys per a vosaltres, no és que estigueu malament però us sentiu com una mica fora de lloc, com si us sentíssiu més grans del compte. Saturn està a casa vostra, d’això ja fa un temps, el que passa és que aquests dies està, especialment, afectant la vostra personalitat, cosa que és una mica empipadora. De totes maneres sabreu portar-ho força bé, el meu consell és que aneu a voltar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que estareu molt animats i decidits a fer de tot, és com si alguna cosa us tallés el rotllo i costa poder fer el que voleu, no hi patiu massa, ja que us haig de dir que el més possible és que tingueu un angelet que us salva d’un munt de coses que després us en penediríeu d’haver fet. Són d’aquells moments d’empipament, però d’alegria al cap i a la fi. Anar d’excursió a la muntanya seria una bona opció.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Teniu una gran necessitat de somiar, i d’estar als núvols. Això és bo si es té tot controlat, però, si no és així, la cosa s’ha de vigilar, sobretot en el cas de fer algun tipus de negoci, si heu de comprar o vendre qualsevol cosa heu de parar atenció, o bé us estafaran una mica, heu d’estar amb els ulls ben oberts. Sort que els amics estaran allà per a recolzar-vos i us ho faran passar molt bé sense cap problema.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot i que estareu una mica a la que salta, podríem dir que fareu moltes coses importants aquests dies i que us adonareu del que sou capaços si us hi poseu. En un moment, el vostre instint de superació us fa veure que les coses no van tan malament i que els canvis de vegades són necessaris encara que en un moment donat puguin ser dolorosos. Heu d’estar contents i satisfets dels vostres actes.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

En el camp familiar la cosa està una mica complicada, sembla que tothom de casa us replica el que feu i us dona com ordres del que heu de fer, cosa que depèn de vosaltres si els feu cas o no. Si estigués a la vostra pell el que faria seria escoltar i, sense enfadar-me, valorar el que m’han dit, triant tot seguit el que em semblés convenient segons el que tingués al davant, però sobretot trieu-ho vosaltres.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu fets un sac de nervis, i es que tot us posa a 200% i la crispació és considerable. El més important és que us freneu en el moment que veieu que us descontroleu, ja que podeu ser una mica perillosos pel mal geni que se us enfilaria ràpidament. Amb tot això no deixeu passar bones oportunitats de fer diners fàcilment cosa que no passa sempre i val la pena aprofitar quan es presenta l’oportunitat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tindreu un do de paraula que us salvarà d’alguna situació complicada, això és fantàstic tenint en compte que a vegades una paraula ben dita us pot ajudar molt a arreglar un moment difícil. Ara bé, heu d’anar amb compte, la vostra imaginació és gran i esteu portant a la realitat coses que sols es poden complir en el vostre cap. D’il·lusió se’n pot viure, però va bé estar al cas de les possibilitats que es tenen.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us fareu els distrets molt sovint i us deixareu portar pel que us trobeu al davant sense pensar, això és bo a vegades i cal fer-ho servir quan convé, però també és important que per vosaltres mateixos decidiu què voleu, controlant una mica el que feu. De totes maneres és bo veure com la família es fa més important per a vosaltres i us dona un mínim de suport, encara que conserveu la vostra independència.