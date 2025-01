Andbank GSeries: Victòries per a Erik Faura, Jesús Cucharrera, Alexandr Linquedist y Baptiste Panissié en una multitudinària G2

Espectacular imatge de les Andbank GSeries. Foto: Organització

Les Andbank GSeries han estrenat de la millor manera el calendari anual de competicions, assolint un espectacular sold out a cadascuna de les quatre categories que s’han disputat durant les dues jornades (dissabte i diumenge) corresponents al programa d’activitats de la G2. Finalment, un total de 64 pilots de múltiples nacionalitats (andorrans, espanyols, francesos, turcs i suecs) s’han donat cita aquest cap de setmana al Circuit Andorra – Pas de la Casa.

Es tracta d’una xifra immillorable, que reflecteix el gran estat de salut de què gaudeix el campionat de curses sobre gel patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business.

El primer dia de competició s’han repartit el protagonisme els Giand i els Side by Side. Pilots de fama mundial, com Laia Sainz o Dani Sordo –incorporat in extremis a la G2, a mode d’exhibició–, s’han sumat en aquesta segona cita de les Andbank GSeries, que ha ofert una intensa competitivitat i un gran espectacle al públic.

Erik Faura, un dels joves pilots que acaba de debutar amb els prototips de PCR Sport, ha obtingut amb tan sols 17 anys la seva primera victòria entre els Giand. Un resultat sensacional per a l’andorrà, que a més a més puja al segon lloc de la classificació general, per darrere del seu compatriota Sito Español, nou líder entre els competidors de la classe reina.

Carlos Tatay ha estat un altre dels noms propis de la G2, on s’ha estrenat com a company d’equip d’Albert Llovera. Tot i la seva inexperiència competint sobre gel, l’expilot de Moto3, que està iniciant de zero una nova carrera a l’automobilisme, ha demostrat una adaptació molt prometedora al Giand, adjudicant-se la Final A i la segona posició final de la G2, seguit per Laia Sanz.

El triomf de la categoria Side by Side, la més nombrosa amb ni més ni menys que 22 pilots, ha estat per a Jesús Cucharrera, que s’instal·la així al capdavant de la classificació general, un cop superat l’equador de les Andbank GSeries, seguit per Maxime Emery –vencedor fa tres setmanes de la G1– i Nacho Gómez.

El podi que ha signat aquest cap de setmana situa darrere seu a José Roger, segon classificat a la G2, per davant d’un Ricard Vidal, que, gràcies a aquest resultat, passa a ser cinquè entre els buggies inscrits a les Andbank GSeries 2024-2025.

La dimensió cada vegada més internacional de les Andbank GSeries ha tornat a plasmar-se amb la incursió de diversos participants suecs, enquadrats en la categoria SpeedCar. Un d’ells, Alexandr Linquedist, s’ha fet amb el triomf dins d’aquest nou apartat, consagrant-se així com el primer pilot del seu país que triomfa al Circuit Andorra – Pas de la Casa al volant d’un carcross.

La jove francesa Lola Moreton també ha brillat amb llum pròpia al llarg del matí de diumenge, aconseguint la segona posició. David Cordero ha completat el podi amb la tercera posició. Óscar Fuertes, de només 13 anys, ha acabat just al darrere i s’ha proclamat, a més, vencedor júnior de la categoria que gestiona Delfín Lahoz, el liderat de la qual passa ara a mans de Borja González, company d’Ares Lahoz a l’equip oficial SpeedCar Factory.

La tricolor francesa ha estat de nou protagonista entre els 16 participants del Clio Ice Trophy, que ha posat el colofó ​​a la segona cita de les Andbank GSeries 2024-2025. Baptiste Panissié, tercer a finals de desembre a la G1, s’ha adjudicat la victòria, per davant del vigent campió de la monomarca d’Alpine Racing, Antonio Otero.

Amb dues segones posicions consecutives, el gallec és el nou líder del trofeu de la marca del rombe, seguit de prop pel protegit al Clio Trophy France Terre de Nasser Al-Attiyah. Un altre jove pilot francès, Valentin Comte, ha completat els llocs d’honor del Clio Ice Trophy, al qual s’ha sumat aquest cap de setmana el subcampió del Clio Trophy Spain Tierra, Jordi Nualart, quart classificat a la G2.





CALENDARI ANDBANK GSERIES 2024-2025

G1 – 21 de desembre

G2 – 11 de desembre

G3 – 18 de gener

G4 – 1 de febrer

GR (reserva) – 15 de febrer