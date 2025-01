Juan Juncosa

Un nou any, un hivern fred, i com sempre els Reis Mags arriben per a despertar-nos cada any el 6 de gener. Molts són els nens als quals els costa adormir-se la nit anterior, uns altres, en canvi, capaços de fer-ho ràpidament, per a despertar-se i trobar-se els regals. El millor regal de tots per absurd que pugui semblar és que tingueu vida. Una vida plena d’il·lusió d’éssers estimats, de pares, mares i avis. Que si us falten algunes d’aquestes persones, les pugueu recordar amb un somriure i sense tristesa.

Per part meva desitjar-vos que els Reis, a part dels regals materials que hàgiu demanat, us portin uns altres també molt interessants. La capacitat de saber realment què és el que voleu i la capacitat de descobrir el camí per a aconseguir-lo. La força per a recórrer aquest camí, la il·lusió per a caminar-lo i la diversió per a fer-ho ballant. La constància per a aconseguir-ho i la despreocupació de no fer-ho.

El camí ha de ser la bellesa. La destinació només el punt d’arribada. Que pugueu veure-us vosaltres mateixos després recórrer el camí i sentir-vos orgullosos de com el vau fer. Si pot ser envoltat de gent que us vol i, si no, no importa; apareixerà segur. Que la vida cal viure-la i mentre estigueu en ella que no us passi sense fer res. En definitiva, un bon any, uns Reis estupends i molt amor i sensacions positives per a tots vosaltres, encantadors lectors.





