L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet construeix un nou dipòsit d’aigua a Torà de Tost

L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet duu a terme actualment la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a Torà de Tost, que serà el segon de què disposa aquest nucli. L’objectiu, expliquen, és millorar les garanties de subministrament enfront de possibles situacions d’escassetat. L’alcaldessa del municipi, Josefina Lladós, ha explicat que aquesta actuació, que s’afegeix a la instal·lació de comptadors ja fa més de cinc anys, forma part dels treballs que es duen a terme per a mirar de millorar les instal·lacions de subministrament d’aigua, una tasca que en termes municipals com aquest és complexa perquè compta amb diversos nuclis de població dispersos.
Lladós ha assenyalat que “de mica en mica anem a resoldre aquestes situacions”, si bé matisa que de vegades aquests tràmits no depenen només de l’ajuntament i llavors “per desgràcia, de vegades tot s’allarga una mica més del que voldríem”.
En relació amb aquest tema, des de Torà de Tost alguns veïns han demanat que s’avanci en les tasques per a garantir que el poble disposi d’aigua potabilitzada. Un d’ells, Pere Pubill, ha explicat a RàdioSeu que entén que cal disposar de coixí per a possibles reparacions de la xarxa, però ha assegurat que al començament d’aquest any es va fer una analítica de l’aigua que reben i es va comprovar que “no era apta per al consum humà”. En aquest sentit, Pubill ha demanat que mentre no es garanteixi que és potable no se’ls cobri el rebut de l’aigua, tenint en compte que aquest juliol se’ls ha començat a cobrar.
El veí ha detallat que a Torà l’aigua els arriba d’una torrentera que hi ha a prop del poble i que quan hi ha pluges fortes això esdevé un problema, perquè també hi baixen restes que en malmeten la qualitat i aquesta brutícia tapa els filtres. Per això, també ha demanat que s’aclareixi si el fet de pagar des d’ara el rebut els garantirà tant el manteniment de la xarxa com el fet de disposar d’un bon subministrament.
Sobre aquestes qüestions, Josefina Lladós ha recordat que a Torà de Tost ja es van posar comptadors ja fa més de cinc anys, però que fins ara no s’hi havia fet mai el cobrament del rebut. Lladós ha confirmat que encara no està resolta la petició de garantir que les llars d’aquest nucli reben aigua potable, tot i que matisa que s’estan fent les actuacions necessàries per a determinar “quina és la millor opció per a poder clorar”, i confia que aviat els professionals que se n’han d’ocupar ho puguin enllestir.
En tot cas, l’alcaldessa recorda que “l’Ajuntament assumeix des de fa molts anys la gestió de la xarxa d’aigua de Torà” i que, per això, en un moment o altre havia de començar a cobrar “com s’està fent a la resta de nuclis del municipi on les xarxes les porta l’Ajuntament”. Finalment, Lladós també indica que hi ha d’altres pobles que ja fa molts anys que paguen pels manteniments que reben sense haver tingut mai aigua clorada “perquè entenien que havien de pagar”, encara que fos només pel manteniment de la xarxa.
El poble de Torà de Tost compta actualment amb poc més d’una desena d’habitants censats.