Espècies en perill d’extinció: L’espinós

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
L’ espinós és un peix europeu que pertany a la família dels gasterosteids, i que troba a Catalunya el seu límit meridional. A diferència d’altres peixos, hi ha poblacions marines, d’aigües salobroses i d’aigües dolces, tot i que a Catalunya només es troben en aquestes darreres. Les seves poblacions, petites, relictes i aïllades, fan que sigui un dels peixos més amenaçats d’aquest territori, tot i que localment se’n poden trobar concentracions rellevants. Aquestes poblacions poden fer pensar que és una espècie comuna, però poden desaparèixer ràpidament per efecte de la sequera, els aiguats o les activitats humanes. El seu grau d’amenaça és de perill d’extinció.
Hàbitat
- Viu en les aigües dolces dels llacs i els cursos baixos dels rius, sempre que les aigües siguin tranquil·les i riques en vegetació.
- També se’l troba a les llacunes litorals d’aigües poc salabroses, i al nord d’Europa arriba a colonitzar el mar i els aiguamolls salabrosos.
Distribució
- Es distribueix per tota Europa, des de les regions àrtiques fins al Mediterrani i la conca del Mar Negre.
- Distribució molt localitzada a l’Estat espanyol, en diversos punts del nord, com Galícia, alguns rius de Cantàbria, País Basc i Catalunya. També era present al Guadiana, les maresmes del Guadalquivir, i en zones humides del país valencià, on sembla que ha desaparegut. També es troba a l’albufera d’Alcúdia (Mallorca).
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.