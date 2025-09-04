Ho sabies? L’Oniomania i els problemes que comporta

L’oniomania és un trastorn del comportament que es coneix comunament com compra compulsiva o addicció a comprar. Les persones que el pateixen senten una necessitat incontrolable de comprar, sovint coses innecessàries, i experimenten alleujament momentani després de fer la compra, però després poden sentir culpa o frustració. Les característiques d’aquest transtorn són:
- Les compres es fan sense pensar ni planificar.
- Es compra per a alleujar l’ansietat, l’estrès, la tristesa o l’avorriment.
- Es compren coses que no són necessàries o que no s’utilitzaran.
- Després de comprar, sovint apareixen sentiments negatius.
- Sovint s’oculten les compres a familiars o amics per vergonya.
- Les despeses superen els ingressos o es fan servir crèdits de manera irresponsable.
Tot això pot comportar deutes econòmics, conflictes familiars i socials, problemes emocionals com poden ser ansietat, depressió o baixa autoestima, aïllament social i dependència psicològica.
Per tal de solucionar la situació, ens podem plantejar una sèrie de passos a seguir:
- Cal reconèixer problema: El primer pas és acceptar que es té una dificultat amb les compres.
- Assistir a teràpia psicològica.
- Compartir el problema amb amics i familiars.
- Participar en grups o comunitats d’ajuda mútua.
- Establir una bona planificació financera: Fixant un pressupost i seguir-lo estrictament, a més d’evitar portar targetes de crèdit o diners en efectiu innecessàriament.
- Evitar situacions de risc: No anar a centres comercials o botigues en moments de vulnerabilitat emocional.
- Practicar alternatives saludables: Com fer esport, llegir, pintar o altres activitats que ajudin a gestionar les emocions de manera positiva.