Ho sabies? L’Oniomania i els problemes que comporta

By:
On:
In: Món
S'ha d'intentar posar fre a les compres compulsives (Getty Images)
S’ha d’intentar posar fre a les compres compulsives (Getty Images)

L’oniomania és un trastorn del comportament que es coneix comunament com compra compulsiva o addicció a comprar. Les persones que el pateixen senten una necessitat incontrolable de comprar, sovint coses innecessàries, i experimenten alleujament momentani després de fer la compra, però després poden sentir culpa o frustració. Les característiques d’aquest transtorn són:

  • Les compres es fan sense pensar ni planificar.

  • Es compra per a alleujar l’ansietat, l’estrès, la tristesa o l’avorriment.

  • Es compren coses que no són necessàries o que no s’utilitzaran.

  • Després de comprar, sovint apareixen sentiments negatius.

  • Sovint s’oculten les compres a familiars o amics per vergonya.

  • Les despeses superen els ingressos o es fan servir crèdits de manera irresponsable.

Tot això pot comportar deutes econòmics, conflictes familiars i socials, problemes emocionals com poden ser ansietat, depressió o baixa autoestima, aïllament social i dependència psicològica.



Per tal de solucionar la situació, ens podem plantejar una sèrie de passos a seguir:

  • Cal reconèixer problema: El primer pas és acceptar que es té una dificultat amb les compres.

  • Assistir a teràpia psicològica.

  • Compartir el problema amb amics i familiars.

  • Participar en grups o comunitats d’ajuda mútua.

  • Establir una bona planificació financera: Fixant un pressupost i seguir-lo estrictament, a més d’evitar portar targetes de crèdit o diners en efectiu innecessàriament.

  • Evitar situacions de risc: No anar a centres comercials o botigues en moments de vulnerabilitat emocional.

  • Practicar alternatives saludables: Com fer esport, llegir, pintar o altres activitats que ajudin a gestionar les emocions de manera positiva.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]