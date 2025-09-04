Espècies en perill d’extinció: Caparrut aranès

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El caparrut aranès és una papallona amb les amb taques grans de color grogós sobre fons marró fosc, molt diferent de les altres espècies d’hespèrids de Catalunya que tenen en general coloracions apagades amb petits punts blanquinosos sobre fons fosc. El revers de les ales és molt vistós: és més clar que l’anvers i també té taques rodones grans vorejades de marró fosc. El seu grau d’amenaça indica que està en perill d’extinció.
Hàbitat
- Es troba a prats humits amb pastures arbustives de creixement més alt, propers a cursos d’aigua i clarianes de bosc. A Catalunya, vola entre els 900 i 1.500 metres d’altitud. Les seves larves s’alimenten de diferents espècies de gramínies.
Distribució
- És una espècie de distribució holàrtica, és a dir, presenta poblacions des d’Amèrica del Nord passant per Europa fins a l’Àsia. A la península Ibèrica, se’n coneixen 3 nuclis poblacionals molt aïllats entre si: Astúries, Peña de Orduña (Araba) i la Val d’Aran. Les poblacions araneses es coneixen des dels anys seixanta, i l’espècie és present en diversos punts de la comarca.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.