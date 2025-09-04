Solucions intel·ligents que fan la vida més segura i senzilla

Avui dia, la intel·ligència artificial (IA) és present a tot arreu. Bosch va reconèixer des del principi les oportunitats que oferia aquesta tecnologia i va iniciar la seva integració sistemàtica en totes les seves àrees de negoci. I l’aposta ha donat els seus fruits: actualment, tots els productes de Bosch incorporen IA o es fabriquen amb la seva ajuda. La companyia va aconseguir aquest objectiu el 2023, dos anys abans del que es preveu inicialment. En el Bosch Tech Day 2025, Bosch ha mostrat solucions intel·ligents d’IA en totes les seves àrees de negoci, des del sistema Range Control per a e-bikes fins a la detecció d’incendis forestals.
Forn amb IA: El forn intel·ligent Bosch Sèrie 8 està equipat amb sensors, càmeres i intel·ligència artificial. Gràcies a aquestes tecnologies, el forn pot reconèixer al voltant de 80 plats distints i ajustar automàticament el mètode de cocció i la temperatura òptima. Per a molts d’ells, fins i tot és possible seleccionar individualment el grau de daurat.
Range Control: En les bicicletes elèctriques (eBikes), la IA ajuda a eliminar l’ansietat per l’autonomia. Amb la funció Range Control basada en IA, els ciclistes poden indicar en l’app eBike Flow amb quanta càrrega desitgen arribar al seu destí. El sistema intel·ligent ajusta automàticament el nivell d’assistència tenint en compte factors com el pes total del sistema, el desnivell de la ruta i l’estil de conducció individual.
Sensor intel·ligent de fitness amb IA: Gràcies al nou sensor intel·ligent BHI385 de Bosch Sensortec, les polseres i rellotges intel·ligents poden detectar rutines d’exercici altament dinàmiques i oferir informació detallada sobre la seva execució. Aquest sensor de Bosch és una potent unitat de mesurament inercial (IMU) totalment programable amb programari d’autoaprenentatge, que permet al sensor aprendre nous moviments.
Fabricació de bateries basada en IA: Bosch Manufacturing Solutions ofereix soldadura làser intel·ligent “en moviment” guiada òpticament, que permet una connexió fluida i altament eficient de terminals de cel·les de bateria, secundada per una automatització d’última generació i un processament de dades en temps real. La integració de la guia òptica amb la soldadura làser contínua accelera els cicles de producció, ofereix retroalimentació de qualitat immediata (gràcies a l’avaluació en temps real) i redueix el manteniment. La solució combina detecció d’anomalies assistida per IA i anàlisis de causes arrel per a optimitzar el monitoratge del procés. Models de deep learning supervisen diversos senyals en temps real i detecten immediatament errors, ineficiències o desviacions.
Revol: El bressol intel·ligent Bosch Revol permet monitorar els signes vitals d’un bebè, com ara el ritme cardíac i la respiració. A més, el seu programari pot alertar a temps si un peluix o una manta tapa les vies respiratòries del nen o si està plorant. Si el nounat té dificultats per a dormir, el bressol pot bressolar-ho automàticament. Els usuaris poden decidir si les dades recollides pel bressol s’emmagatzemen encriptats en els servidors de Bosch o si romanen offline en la llar.
Agents d’IA prefabricats: Amb el marc Agentic AI Framework de Bosch Connected Industry, els clients poden combinar fàcilment agents d’IA en sistemes multiagent i personalitzar-los. Aquests agents estan especialment dissenyats per a les necessitats de la indústria manufacturera. Per exemple, es poden desenvolupar aplicacions escalables que permetin als operaris resoldre fallades de maquinària, redactar informes o fer anotacions mitjançant control per veu. Els sistemes multiagents també poden donar suport a la planificació del personal o la configuració de programari. Les possibilitats són molt àmplies.
Detecció d’incendis forestals: Un servei de Bosch Building Technologies permet detectar incendis en fase incipient, fins i tot abans que es propaguin. Els sensors poden “olorar” els gasos del fum i enviar alertes i dades rellevants a un centre de control a través d’un portal en el núvol, des d’on es poden posar en marxa ràpidament contramesures. A més, Bosch pot enviar drons des dels seus propis centres de control al lloc de l’incendi per a oferir imatges aèries en directe. La IA entrena als sensors i avalua de manera contínua la informació, per exemple, sobre la composició dels gasos.
Escàner de parets: Bosch també està aplicant la IA en l’àmbit de la tecnologia de mesurament. Un exemple és l’escàner de parets, que utilitza diverses tecnologies de sensors per a detectar materials com a cables elèctrics, bigues metàl·liques o buits. En el futur, els senyals de radar seran processats amb algorismes millorats i xarxes neuronals basades en IA, la qual cosa permetrà detectar, localitzar i classificar objectes dins de les parets amb major precisió.
Per Tecnonews