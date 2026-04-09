Ho sabies? Errors habituals en el manteniment del cotxe

Des de sempre, mantenir el cotxe en bon estat és clau per a garantir la seguretat, allargar la seva vida útil i evitar avaries costoses. Tot i això, molts conductors cometen errors habituals en el manteniment del seu vehicle, sovint per desconeixement o bé per deixadesa. A continuació, repassem en aquest article els més comuns.
No revisar l’oli del motor
És un dels errors més freqüents. L’oli és essencial per a lubricar el motor i evitar el desgast de les peces. Circular amb poc oli o amb oli en mal estat pot provocar avaries greus. És recomanable revisar-lo almenys un cop al mes i canviar-lo segons indiqui el fabricant.
Oblidar-se de la pressió dels pneumàtics
Molts conductors només miren els pneumàtics quan ja estan molt desgastats. No controlar la pressió pot afectar la seguretat, augmentar el consum de combustible i provocar un desgast irregular. Cal revisar-la com a mínim cada mes i abans de viatges llargs.
Ignorar els llums d’avís del quadre
Els llums d’avís del cotxe no són decoratius. Quan s’encén un testimoni, indica que alguna cosa no funciona correctament. Ignorar-los pot fer que una avaria petita es converteixi en un problema greu i car de reparar.
No fer les revisions periòdiques
Saltar-se les revisions recomanades és un altre error habitual. Les revisions serveixen per a detectar problemes abans que siguin greus. Encara que el cotxe sembli funcionar bé, és important portar-lo al taller segons el calendari establert.
Descuidar la bateria
La bateria sovint només es recorda quan el cotxe no arrenca. No revisar-ne l’estat, sobretot abans de l’hivern, pot provocar problemes inesperats. Les bateries tenen una vida limitada i convé comprovar-les periòdicament.
No canviar els filtres
Els filtres d’aire, d’oli i de combustible són essencials per al bon funcionament del vehicle. Si estan bruts, el motor treballa pitjor i consumeix més. Canviar-los quan toca és una tasca senzilla que evita problemes a llarg termini.