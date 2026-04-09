Cuina pas a pas: Espaguetis a la carbonara

La carbonara és un plat de pasta tradicional d’Itàlia que consisteix en una salsa feta de rovells d’ous frescos, pecorino romano (formatge de llet d’ovella, típic italià amb DOP), guanciale (galta de porc adobada amb pebre, típic d’Itàlia) i el pebre negre molt. Generalment, es cuina amb espaguetis, però també es pot utilitzar el rigatoni o el bucatini.
Si no teniu formatge pecorino romano, podeu utilitzar parmesà que també li dona una bona textura. I si no teniu guanciale, podeu fer servir cansalada. El truc per a aconseguir la cremositat de la carbonara consisteix a utilitzar l’aigua molt calenta de la cocció de la pasta. D’aquesta manera, el formatge queda fos i els ous pasteuritzats.
El pebre negre li dona el toc una mica picant a la salsa carbonara. És molt important només afegir la sal a l’hora de bullir la pasta, ja que el formatge pecorino ja és salat. Els espaguetis a la carbonara és una recepta fàcil i amb les tècniques que us expliquem, segur que us quedarà d’allò més autèntic! Buon appetito!
Ingredients per a 2 persones:
- 200g d’espaguetis
- 4 ous frescos
- 100g de guanciale
- 60g de formatge pecorino
- Pebre negre
- Formatge ratllat (per a decorar)
- Dues cullerades de sal
