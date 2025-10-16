Ho sabies? El kintsugi o la fusteria d’or

El kintsugi és una tècnica de restauració de ceràmica japonesa que consisteix a reconstruir objectes trencats, emplenant les esquerdes amb resina de l’arbre urushi barrejada amb pols d’or, plata o platí. D’aquesta manera, s’emfatitza en la importància que les fissures o trencaments són parts també de la història de l’objecte i que serveixen també per a ressaltar la seva bellesa.
Aquesta tècnica que es remunta a l’any 10000 a.c., concretament a l’època Jomon, estaria d’alguna manera relacionada amb el concepte nipó “Wabi Sabi”, que proclama que la bellesa es troba en la imperfecció i, res més cert.
Però, no queda tan sols aquesta idea en l’art, sinó que ha derivat d’ella una filosofia de vida, que ens ensenya que tots podem reconstruir-nos de nou en qualsevol moment, malgrat les ferides, cicatrius i garrotades que ens pot donar la vida. Que tot forma part de la nostra vida i que acceptar-nos com som amb tots els èxits i els fracassos, és la millor manera de superar les dificultats i afrontar el futur de manera positiva