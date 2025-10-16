La Generalitat i operadores acorden un protocol per a millorar la connectivitat

El Govern de la Generalitat, les principals operadores de telecomunicacions i les entitats municipalistes han acordat un protocol pioner per a millorar la gestió de les incidències, amb més informació per part de les operadores a la Generalitat i Ajuntaments, i coordinar a través de la col·laboració publicoprivada el desplegament de la xarxa de fibra òptica i de telefonia mòbil per a avançar cap a la plena connectivitat de Catalunya amb equitat territorial.
Aquest nou marc de col·laboració neix de la feina feta durant el primer semestre de l’any arran de les disfuncions detectades durant les festes de Nadal de 2024, quan diverses caigudes de servei al Pirineu van afectar greument l’activitat comercial i social. A partir d’aquella situació, s’ha impulsat un model estable de cooperació publicoprivat basat en la transparència, l’eficàcia i l’accés a la informació.
El document és fruit del convenciment del Govern que els serveis de connectivitat són un pilar essencial per al desenvolupament social, econòmic i territorial. En un context en què encara hi ha diferències en la qualitat i accés a les infraestructures digitals segons la zona geogràfica, el protocol busca reforçar la cooperació entre la Generalitat, el món local i les operadores privades per a garantir serveis robustos i garantir una resposta adequada i ràpida en casos d’incidències.
Al protocol s’hi han adherit una vintena d’operadores i entitats i queda obert a noves incorporacions amb l’objectiu de construir un sistema de telecomunicacions més eficient, resilient i equitatiu.
En concret:
- Operadores i entitats de l’àmbit de les telecomunicacions: Telefónica, Vodafone, Orange, Parlem, Connecta Wireless, Gubtec Iguana Telecom (Vera), NXTelecom-bivid, Giromax Wireless Solution (Akiwifi), XTA, Onivia, Connecta 1876 SLU (Nexia), Cellnex i Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE).
- Entitats del món local: Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Micropobles i Localret.
Una oportunitat per a empoderar el món local i garantir la connectivitat
El protocol TelcoCat representa un canvi de paradigma en la relació entre el món local, la Generalitat i les operadores. Per primera vegada, els ajuntaments esdevenen agents actius en la gestió de les telecomunicacions, amb canals específics que els donen accés directe a la informació de les empreses prestadores de serveis i els permeten coordinar-se de manera àgil.
Amb aquesta iniciativa, Catalunya fa un salt qualitatiu cap a una xarxa de telecomunicacions més robusta, transparent i equitativa, i es dota d’eines per a garantir que la connectivitat arribi amb qualitat a tots els racons del país.
Un nou sistema per a gestionar les incidències de manera eficient
El protocol estableix un model estructurat de classificació i atenció de les incidències, segons la seva gravetat i abast, per a garantir una resposta àgil i coordinada. S’hi contemplen tres nivells d’actuació:
- Primer nivell: Atenció directa entre els ajuntaments i les operadores per a gestionar incidències menors o de caràcter local. Es millorarà el sistema d’atenció als ajuntaments mitjançant canals específics en català. El servei d’atenció via telefònica estarà operatiu el mes de setembre a través d’un nou número centralitzat creat per la Generalitat (900 022 900), que redirigirà als serveis d’atenció institucional de les operadores adherides, amb disponibilitat de 7 h a 24 h cada dia de la setmana, per a poder registrar, actualitzar o reclassificar incidències.
- Segon nivell: Quan la incidència tingui una afectació rellevant (com la interrupció de serveis essencials o afectació a múltiples municipis), la Generalitat activarà un nivell de coordinació tècnica entre responsables dels operadors i de l’Administració.
- Tercer nivell: Davant incidències de molt alta criticitat, com caigudes de servei massives o amb impacte sobre infraestructures estratègiques, s’hi implicaran directament responsables institucionals tant del Govern com de les operadores.
Les incidències es classifiquen tenint en compte criteris com la durada estimada, el nombre de municipis i persones afectades, l’impacte sobre serveis crítics o si coincideix amb situacions d’emergència. D’acord amb el protocol, es requereix actualitzar la informació cada quatre hores, i un cop resolta la incidència, cal comunicar-ne el tancament en menys d’una hora.
InfoConnecta, la plataforma de seguiment en temps real de les incidències
Una altra de les novetats del protocol és la creació de la plataforma InfoConnecta, que permetrà fer un seguiment en temps real de les incidències i millorar la transparència en la gestió de la connectivitat. La previsió és posar-ne en marxa una primera versió a finals d’any.
La plataforma facilitarà la compartició d’informació entre administracions i automatitzarà la comunicació, amb informació actualitzada, entre els ajuntaments, la Generalitat i les operadores.
Una taula de seguiment per a analitzar i prevenir
El protocol contempla la creació de la Taula de Seguiment de l’Estat de les Telecomunicacions de Catalunya (TSET), amb representació del Govern, les operadores i el món local. Aquesta taula analitzarà de manera periòdica les incidències registrades, en valorarà les causes i dissenyarà millores en els procediments, així com estratègies de prevenció de cara al futur.
La Taula de Connectivitat per a planificar el desplegament i impulsar inversions
El document també incorpora una línia de treball centrada en la planificació i el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, amb la creació d’un espai de coordinació entre operadores, ajuntaments i la Generalitat.
La constitució formal de la Taula de Connectivitat de Catalunya (TCC) permetrà alinear necessitats, seguir el desplegament d’infraestructures per a la connectivitat a Catalunya i acordar mecanismes per a promoure solucions de connectivitat a les zones rurals. La TCC també podrà impulsar grups de treball específics i comptar amb la participació d’experts o representants segons les temàtiques tractades.
Continua el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya
En paral·lel a l’impuls del protocol per a avançar conjuntament amb les operadores privades i el món local, el Govern català continua treballant en els projectes de transformació digital que ha engegat per a millorar la connectivitat del país i la sobirania tecnològica. En aquest sentit, segueix el desplegament de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que té per objectiu dotar d’un punt d’accés el 100% dels municipis catalans aquesta legislatura. Aquest 2025, es preveu superar els 8.000 km de xarxa troncal pública i arribar als 738 municipis connectats.
A més, l’Executiu català té en marxa la connexió a aquesta xarxa de tots els equipaments i serveis públics per tal que disposin d’una infraestructura digital pròpia d’alta qualitat i de major capacitat per a donar resposta a les necessitats i reptes que afronta el país. Es tracta d’un total de 6.164 seus de la Generalitat. Es preveu que, un cop fets els tràmits i adjudicacions necessàries, el 2026 comenci l’execució de les connexions de totes les seus i serveis públics i s’hagin completat el 2031. Un cop units a la xarxa pública de fibra òptica, s’aconseguirà un estalvi econòmic del 40%.
Per Tecnonews
1 comentari
Wonderful beat I wish to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog web site The account aided me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea