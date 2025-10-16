Espècies en perill d’extinció: “Marroneta de l’aranyoner aranesa”

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La marroneta de l’aranyoner aranesa té unes ales amb l’anvers de color marró fosc. Les ales anteriors són completament marrons als mascles i amb taques marginals de color carbassa a les ales anteriors de la femella i a les posteriors de tots dos sexes. El revers és marró amb una línia blanca tant a les ales anteriors com a les posteriors amb una banda carbassa molt vistosa. A més, a l’ala posterior té una projecció en forma de cueta molt visible. El seu grau d’amenaça és de perill d’extinció.
Hàbitat
- Es troba lligada a zones arbustives madures amb aranyoner (Prunus spinosa) i altres espècies de Prunus de les quals s’alimenten les larves, situades en zones de clarianes i marges assolellats de boscos de faig i altres caducifolis.
Distribució
- És una espècie que presenta una distribució àmplia, des del Pirineu fins al Japó. A la península Ibèrica, però, és una papallona molt localitzada. S’ha registrat en poc més d’una desena de localitats entre les províncies de Navarra, Burgos, Araba, Saragossa i Lleida. A Catalunya, actualment només se’n coneix un registre de l’any 2014 a la Val d’Aran, tot i que també s’havia localitzat als anys vuitanta a la mateixa comarca.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.