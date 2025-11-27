El Zoo del Pirineu impulsa una campanya de Nadal per a donar veu als animals irrecuperables i fomentar els apadrinaments

La Fundació Zoo del Pirineu, centre privat de rescat d’animals salvatges més gran de Catalunya, presenta la seva nova campanya de Nadal “Nadal amb esperança”, una iniciativa emocional i de conscienciació que posa el focus en històries reals d’animals irrecuperables del refugi. L’objectiu de la campanya és inspirar esperança, sensibilitzar sobre la realitat de la fauna salvatge que no pot ser alliberada i impulsar els apadrinaments durant el període nadalenc.
Durant les setmanes de Nadal, el Zoo del Pirineu compartirà continguts audiovisuals i testimonis breus d’alguns dels animals que, per salut o seqüeles permanents, no poden tornar a la natura, però han trobat una llar segura al refugi. La campanya vol apropar aquestes històries al públic per a mostrar que la cura i el respecte poden transformar vides.
La campanya també reforça la diferència entre “comprar” i “apadrinar” un animal, especialment en un Nadal ple de regals. L’apadrinament és un gest ètic i educatiu, que permet connectar amb la fauna salvatge sense convertir-la en un objecte de consum i, alhora, contribuir directament al seu benestar.
A través de l’apadrinament, les persones col·laboren amb les necessitats reals dels animals del refugi —alimentació, cures veterinàries, instal·lacions i enriquiment ambiental— i reben informació personalitzada sobre l’animal apadrinat, fomentant el vincle emocional i la consciència ambiental.
Amb “Nadal amb esperança”, el Zoo del Pirineu convida la ciutadania a sumar-se a un Nadal diferent: un Nadal que regala vida, consciència i futur per a la fauna salvatge, i que ajuda a garantir una vida digna als animals que ja no poden tornar al medi natural.
Més informació: https://zoodelpirineu.com/ca/fauna-salvatge-i-humans/comprar-o-apadrinar-animals-per-a-nens/.