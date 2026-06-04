Helena Mas exposa a l’OMS Europa l’estratègia del Ministeri per a reforçar els professionals sanitaris

La ministra de Salut, Helena Mas, participa aquesta setmana en la 12a Reunió d’alt nivell de la iniciativa de petits estats, organitzada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) Europa a Riga, Letònia, que centra el debat en els professionals sanitaris. En aquest sentit, durant les seves intervencions, Mas ha destacat el procés que s’està duent a terme per a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i, alhora, fer front al repte que s’enfronten la majoria dels països per a l’atracció i retenció de professionals.
“Com a país petit, ens enfrontem tant a reptes com a oportunitats. L’absència d’un o dos professionals pot tenir un impacte significatiu, però l’arribada de pocs professionals addicionals pot generar un canvi immediat. També ens beneficiem d’una cooperació estreta amb regions veïnes d’Espanya i França, que facilita tant la derivació de pacients com la mobilitat dels professionals”, ha assegurat Mas.
Pel que fa al reforç de l’atractiu professional, a més de la modernització de les infraestructures i l’actualització tecnològica, la titular de Salut ha exposat la implantació d’un sistema de carrera professional competitiu per part del SAAS i la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut, que dona suport a projectes de recerca mitjançant oportunitats de finançament públic i promou la col·laboració entre professionals sanitaris. També ha destacat els treballs que s’estan duent a terme amb la col·laboració dels professionals per a actualitzar les tarifes dels actes mèdics actualitzant-los en funció de la seva complexitat, les noves tecnologies i l’evidència disponible.
Finalment, sobre el relleu generacional, Helena Mas ha exposat que “la conciliació entre la vida laboral i personal és també una prioritat per a les noves generacions. Així, Andorra ofereix flexibilitat a través de diferents models d’exercici professional, que inclouen el treball assalariat o l’exercici liberal”.
La dotzena Reunió d’alt nivell de la iniciativa de petits estats es tracta d’una trobada estratègica organitzada per l’OMS Europa i on participen els ministres de salut i alts representants dels petits estats europeus (amb menys de 2 milions d’habitants) per a discutir reptes i prioritats compartides en l’àmbit sanitari.