Granissat de llimona ben refrescant

El granissat de llimona és una beguda molt refrescant per als mesos d’estiu, lleugera, sense gaires calories, fàcil de fer i molt econòmica. Anoteu-vos la recepta i els consells que segueixen.

Els ingredients per a 4 persones:

– 4 llimones

– 750 ml d’aigua

– 200 g de sucre (orientatiu, dependrà del gust de cadascú)

– 1 refresc de llimona amb gas.

Preparació:

El primer que farem serà rentar bé una de les llimones i ratllar la seva pell, anant amb compte de no ratllar la part blanca, ja que aquesta ens donarà amargor.

A continuació, tallem unes rodanxes de llimona per a les decoracions finals dels gots. La resta de llimones, les espremem.

En un bol, hi posem tots els ingredients: el suc, la ratlladura, el sucre i l’aigua. Ho remenem tot molt bé per tal de dissoldre el sucre el màxim possible.

Tapem el bol amb un film transparent i el portem al congelador per a aconseguir la textura gelada que volem.

Transcorreguda una hora, i just abans de cristal·litzar, ho traurem i remourem de nou tot per a tornar a barrejar bé el sucre, que s’haurà anat dipositant al fons.

Tornem a tapar amb el film i tornarem a portar al congelador per una altra hora més.

Traiem, i procedim de nou a remoure.

Aquesta vegada tornarem a tapar i portarem al congelador per última vegada.

Quan estigui llest, deixarem a temperatura ambient durant almenys 30 minuts, removem i servim en gots.

Abans de servir però, guarnirem amb les rodanxes de la llimona, una canya i opcionalment, podrem col·locar unes fulles de menta.