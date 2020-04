Google contra les apps fraudulentes

Algun dia haurem de reflexionar sobre qui i per què s’està dedicant a elaborar falsa informació durant aquesta crisi sanitària i social que estem vivint. Qui desitja crear el pànic? Quins interessos estan per sobre dels de la salut de les persones? Ara mateix, no obstant això, l’òptim és pensar en maneres de detenir la pandèmia de la desinformació que està agreujant la pandèmia mèdica del coronavirus.

Entre les moltes iniciatives que han sorgit aquestes setmanes trobem la de Google Play. I és que aquests dies, Google ha hagut de reduir el seu ritme de treball i per això els períodes de control i revisió de les apps que es publiquen en la seva store, han augmentat de tres a set dies. Això suposa un problema ja que fa possible que es colin aplicacions sobre el Coronavirus que poden fomentar la desinformació o les estafes.

És per tot això que Google Play ha decidit solament aprovar les aplicacions oficials sobre el Coronavirus. A més d’evitar les aplicacions fraudulentes, aquesta decisió fa que aquelles apps que són de vital importància per a combatre la pandèmia puguin estar llestes per a descarregar-se al més aviat possible.

Per Tecnonews