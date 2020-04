Boumort suma més de 60 exemplars de voltor negre

La Serra de Boumort suma més de 60 exemplars de voltor, una espècie reintroduida l’any 2007 al Pirineu. En total hi han criat 14 parelles, 12 de les quals continuen covant el seu ou. La colònia de voltors és l’única del territori pirinenc, i des de l’entitat Trenca confien que aviat puguin celebrar nous naixements d’aquesta espècie vulnerable.

Des que va començar el programa de reintroducció ja han tirat endavant 34 polls. El Prepirineu de Lleida és l’únic lloc on nidifiquen les quatre espècies de voltor d’Europa: el trencalòs, l’aufrany, el voltor comú i el voltor negre.

Els voltors negres posen un sol ou per any, i la incubació dura uns 56 dies de mitjana, el que significa que a mitjans d’abril haurien de començar a veure la llum els primers polls de la temporada. Quan les circumstàncies sanitàries ho permetin, l’equip de Trenca reprendrà les tasques de camp per confirmar els naixements i buscar la resta de parelles de voltors negres (en queden quatre per localitzar), per la qual cosa la xifra final de nius pot ser encara major.

El coordinador científic de Trenca, Marc Gálvez, ha remarcat que “són notícies esperançadores per a la consolidació de la població de voltor negre pirinenca”.

Seguiment de la colònia de voltor negre

Trenca realitza el seguiment de la colònia de voltor negre als Pirineus al costat de la guarderia de la Reserva Nacional de Caça del Boumort i altres entitats com Naturaleza Rural i Grefa. Les tasques de conservació de l’espècie compten amb suport de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social La Caixa i Endesa.