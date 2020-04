Com aconseguir que les tovalloles durin en el temps

Hi ha qui pensa que cuidar una tovallola no és important, perquè només s’utilitza per a eixugar-se el cos, les mans o la cara. S’equivoquen. És tan important cuidar les tovalloles com cuidar els llençols o qualsevol altre tipus de peça de roba de llar, almenys si volem mantenir-les en perfectes condicions. Perquè les tovalloles no perdin la seva suavitat ni capacitat d’absorbència, cal seguir algunes normes d’hàbits, ús i rentades bàsiques.

• Al principi, les tovalloles noves no són tot el suau i absorbents que poden ser. El punt màxim de suavitat i absorbència es dóna després d’unes tres o quatre rentades. Una alternativa en espera és submergir-les en aigua i afegir una tassa d’amoníac. Es deixa reposar tota la nit i l’endemà, es renta a la rentadora afegint una tassa de detergent i una tassa de vinagre blanc. És recomanable que almenys les primeres rentades siguin amb aigua calenta i no es barregin les tovalloles noves amb les velles.

• Evita utilitzar suavitzants a l’hora de rentar les tovalloles. La majoria de suavitzants inclouen silicona en la seva composició, la qual cosa fa que la tovallola perdi les seves capacitats absorbents amb el temps.

• Mai usis blanquejadors perquè danyen les fibres de cotó. En el cas que sigui imprescindible utilitzar-los en alguna ocasió, utilitza’ls sense clor.

• És molt important adquirir uns bons hàbits amb la rentadora: no barregis els draps de la cuina o els draps per a treure la pols amb les tovalloles de bany.

• Com fem amb la roba de vestir, cal separar les tovalloles per colors a l’hora de ficar-les en la rentadora. D’aquesta manera aconseguirem mantenir la lluentor de les tovalloles en colors més clars.

• Si utilitzes assecadora, sacseja la tovallola de bany abans de ficar-la a l’assecadora i una altra vegada en treure-la.

• No hi ha una regla establerta que determini cada quant cal posar a rentar una tovallola, perquè depèn de l’ús que li donem i de la freqüència amb què la utilitzem. No obstant això, el més recomanable és netejar les tovalloles almenys una vegada a la setmana.

Cuidar les tovalloles no és difícil. És qüestió d’acostumar-se a rentar-les de forma correcta perquè no perdin suavitat ni absorbència.

Consejoshogar.com