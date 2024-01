Portada del llibre infantil “Túnels: Construccions increïbles d’aquí i d’allà”, de Kiko Sánchez

Títol: Túnels: Construccions increïbles d’aquí i d’allà

Escriptor: Kiko Sánchez

Il·lustrador: Kiko Sánchez

Editorial: Joventut

Pàgines: 48

Edat: A partir de 9 anys

A Kiko Sánchez, il·lustrador mallorquí resident a Barcelona, li encanta dibuixar petits mons entrellaçats i plens de detalls. Explica que el que més el fascinava de petit era l’arquitectura, les maquetes, els plànols i els mons de fantasia plens de detalls on perdre’s. A Túnels ha complert un dels seus somnis, que és documentar i il·lustrar vint túnels d’arreu del món, i ho fa amb un àlbum que endinsa al lector (mai més ben dit!) per passadissos fascinants, molts d’ells secrets, d’altres de ben curiosos, que amaguen històries que paga la pena descobrir.

L’àlbum és un catàleg de prodigis de la construcció, dissenyats i realitzats per la humanitat amb la idea d’esquivar obstacles o distàncies, ja sigui per terra, mar o aire. Cada un d’ells s’explica a doble cara, utilitzant diferents tonalitats i jugant amb l’estructura per a intercalar text i il·lustració. Un llibre que desvetlla la curiositat del lector i l’acosta a moments destacats de la història i de l’evolució com a societat.

L’edició està feta amb cura, té les tapes dures i una mida prou gran per a poder gaudir de la lectura i les il·lustracions com cal. Les tonalitats són càlides, i el tacte del paper, agradable. Només obrir el llibre les guardes són laberints que suggereixen que la cosa va de descobrir, i si se segueix avançant en les pàgines el sumari és una nova declaració d’intencions en tota regla. Es presenta com a «túnel de continguts» on es trobarà, si se segueix les galeries, la relació dels llocs descrits.

I, “per si encara no us hem convençut de llegir-lo, us fem un petit espòiler. Sabíeu que en un futur no gaire llunyà els científics volen construir túnels a Mart? O que entre Europa i les illes Britàniques hi ha un túnel subaquàtic? I que a sota de la Casa Blanca hi ha un túnel secret?”.

PD: Avís! Aquest exemplar no és apte per a claustrofòbics!





Marta Martí / Clijcat / Faristol