52 Ral·li d’Andorra Històric, la festa de l’automobilisme

Els vehicles ja són a punt per a cremar gasolina (Josep Maria Montaner)

Aquest pròxim dissabte, 16 de setembre, es disputarà el 52 Ral·li d’Andorra Històric, la prova nacional andorrana organitzada per ACA CLUB en la qual participaran vehicles clàssics construïts fins a l’any 2000, distribuïts en cinc categories i en les modalitats de Velocitat, Regularitat Sport i Legend. El ral·li es disputarà en una única jornada de competició diürna, amb tot el seu nucli organitzatiu, sortides i arribades situat a l’aparcament Prada Casadet, d’Andorra la Vella.

36 vehicles componen la llista d’inscrits del ral·li, que hauran de superar un itinerari de 251 km dels quals 70,66 seran de velocitat, repartits en 8 trams cronometrats, 4 d’ells diferents. Joan Vinyes–Jordi Mercader (Seat Ibiza 2.0 Kit Car), Gerard de la Casa–Jordi Gomà (Mercedes 190 2.3 16V) i Jordi Ventura–Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth) són el trio d’equips que encapçala la cursa en la modalitat de Velocitat. Entre els destacats també hi haurà Jordi Urteu–Julià Rodríguez (Renault 5 GT Turbo), Molloud El Allaoui–Gervasi Alonso (Renault 5 GT Turbo), Albert Rodrigo–David Alexandre Rodrigues (Renault 5 GT Turbo), Lluís Sala–Simó Sala (VW Golf GTI), Jordi Capdevila–Carla Capdevila (Opel Ascona 2000 SR), Frank Porté–Carles Porté (BMW 325i), etc.

En l’apartat Legend, que és només d’exhibició, destaca un nom important per a l’automobilisme del país: Carles Santacreu–Guillem Santacreu (Opel Ascona 2000 SR), al qual acompanyarà un altre destacat: Ferran Urteu–Marc Andorrà (Mitsubishi Lancer), David Arajol–Edgar Montellà (BMW 325i E30), Luis López–Enrique Judez (Lancia Delta Integrale), Antoni Arderiu–Luis Góngora (Costin Stiletto), etc.

En Regularitat Sport, els favorits no són pas evidents, ja que hi participen alguns equips guanyadors del Ral·li d’Andorra quan únicament estava reservat a aquesta modalitat. Jonathan Domene–David Domene (BMW 2002) i Joan Carrancà–Sònia Carrancà (BMW 325ix), que van guanyar les dues últimes edicions de regularitat, s’enfrontaran al dues vegades vencedor en aquesta mateixa modalitat, José Manuel López–Miguel Ángel Silva (VW Scirocco GTI), Josep Carrancà–Alícia Carrancà (VW Golf GTI), Joan Corbatera–Sergi Giralt (VW Golf GTI, el copilot va ser guanyador en 2010), Esteban Munné–Olga Feliu (VW Golf GTI), Gerard Espuñes–Dídac Cardenyes (Porsche 944 Turbo), Gemma Oliveras–Toni Santacreu (Porsche 911S), Ñaki Bosch–Roger Bosch (BMW M3), etc.

El tancament de carreteres serà el següent: CS-340 i CS-240 (Coll d’Ordino, entre Hotel Babot i Roc del Quer), entre les 8 i les 19.30 hores; CS-142 i CS-600 (Coll de la Gallina, entre encreuament Fontaneda i Santuari de Canòlich), entre les 9 i les 14 hores; CS-310 i CS-210 (Collada de Beixalis, entre La Massana i Encamp), entre les 15 i les 20 hores.





52 Ral·li d’Andorra Històric, programa

09:30h – Sortida del ral·li (aparcament autobusos Prada Casadet)